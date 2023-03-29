記者嚴云岑／台北報導

健保部分負擔急診改採「單一價」，不分輕重症，到醫學中心掛急診將收取750元部分負擔，新制最快7月上路。面對民眾質疑屆時到醫學中心掛急診恐噴千元以上，衛福部長薛瑞元表示，本來就不鼓勵民眾直接到醫學中心看診，可透過轉診減免部分負擔。

▲部分負擔調漲「掛急診破千元」！薛瑞元：本來就不鼓勵衝大醫院。（圖／記者嚴云岑攝）

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行政院2月16日通過「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」草案，今於立法院進行逐條審查。衛福部長薛瑞元於會前接受堵訪，回應健保部分負擔新制與高端等問題。

有專家質疑健保部分負擔新制上路後，應訂出偏鄉配套措施，減輕當地民眾負擔。對此，薛瑞元表示，該問題的假設前提為「偏鄉只有一家區域級以上醫院」，如果同時還有診所、地區醫院，民眾就不會受到衝擊。

薛瑞元也提到，台灣沒有基層醫療院所的地區非常少，若調查發現有鄉鎮有該情形，會鼓勵診所、區域醫院假日看診。他也強調，新制是否能順利在7月上路，還要看行政流程，民眾可以透過轉診到大醫院看診，可透過轉診減收部分負擔。

即將上路的健保部分負擔新制主要調漲急診、藥費與檢驗檢查費用，醫學中心藥費部分負擔上限300元，若加上急診掛號費750元，最多恐噴1050元。不過，若民眾是經轉診到醫學中心看門診，部分負擔將減免至170元。