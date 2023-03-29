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大寶法王「台灣首席弟子」涉騙感情身體　正妹網紅控：傷害身心靈

大寶法王的台灣高徒熊慧行與C姓正妹女友分手，慘遭對方在網路痛罵欺騙感情。（圖／翻攝IG、判決書、讀者提供／CTWANT合成）

▲大寶法王的台灣高徒熊慧行與C姓正妹女友分手，慘遭對方在網路痛罵欺騙感情。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

擁有全球千萬信徒的第17世大寶法王噶瑪巴，在台灣的首席大弟子熊慧行（筆名羅卓仁謙，29歲）遇上桃花劫！一位擁有天使面孔、魔鬼身材的網紅C姓女子指控熊慧行已有女友還欺騙她感情，甚至以pua（藉由心理學技巧操縱、追求）手段追求女性，憤而與C姓友人在IG、臉書等處PO文痛罵他，遭熊提告求償100萬元及刊登判決書，法院一審認為熊是公眾人物，C女和C男相關言論屬於言論自由，判熊敗訴，不料全案上訴二審後，案子竟悄然消失。

本刊追查發現，其實這起法王高徒和前正妹女友的桃花糾紛並非無端消失，而是雙方達成和解，因此熊慧行撤案，不致像熊慧行先前為保護大寶法王噶瑪巴與女信徒的感情糾紛，最後要靠法院作出確定判決才能偃旗息鼓。至於實際的和解內容因兩造簽有保密協議，無法得知。

據了解，這位在IG上小有名氣的正妹網紅C姓女子，2021年3月8日在IG的限時動態PO文，痛批：「有人佛學推廣、哲學講的頭頭是道、出書當老師、還是youtuber網紅？在網路上教別人如何解決人生難題、找自己各種正念正能量的。實際上！已經有女友還用著pua手段到處亂騙感情、騙身體。這位厲害的時間管理大師！造成別人生理心靈嚴重傷害。現在對宗教信仰要打上個問號了？真心為受害的女生們感到不平。」

熊慧行表示自己早已還俗，不會利用宗教與弟子或施主交往。（圖／趙世勳攝）

▲熊慧行表示自己早已還俗，不會利用宗教與弟子或施主交往。

C女接著又PO文指出：「權利不對等關係，先貶低女生尊嚴」、「用騙的pua控制」、「包裝下這麼的下流」、「上床後不理」、「他在業界就是道貌岸然的偽君子」、「專玩漂亮讀者書迷」、「這種騙子還到處頭頭是道的說些屁話，到處誘拐欺騙女孩子」、「約會強暴」、「騙感情」、「騙身體」。C女還在自己臉書分享上述貼文。

幾乎同一個時間，C女的C姓男性友人也在自己的臉書、IG發表類似言論，陳男還在2021年5月1日到熊慧行的Youtube頻道「快樂大學」影片留言區留言罵熊，陳強調「自己說謊下地獄，歡迎熊提告，還虧熊說已經要提告，『但我等了1個多月！還沒等到，是因為我說出實話了吧！』」等語。然後C女和C男就真的收到法院開庭傳票了。官司歷經近2年，今年3月初才達成和解。

對此，在YT擁有超過30萬人追蹤的熊慧行，承認他確實曾與C女交往相處過，熊說當初分手時，可能因為自己接受西藏教育，說話比較直接，才會讓感情處理得不好，現在事過境遷，覺得本來就不是要讓整件事置於死地，希望達到雙贏，不要兩敗俱傷，所以透過律師達成和解，讓整件事變得更有彈性。

正妹C女不滿熊慧行與她分手，氣憤難消。（圖／翻攝C女IG）

▲正妹C女不滿熊慧行與她分手，氣憤難消。

對於女方指控自己利用宗教欺騙感情，熊慧行直呼不可能，他表示自己和弟子及施主間是不建立任何宗教以外的關係，「連一頓飯也不吃」，因為太接近會產生權力濫用的問題，很多認識他的人也不是透過宗教，而是在一些正常的社交場合，他就是希望宗教不要和生活重疊，現在案件落幕了，只是「誤會一場」！

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