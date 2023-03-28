破局！徐弘庭挑戰賴士葆堅持全民調　「黨員數不確定影響公平性」　

▲徐弘庭登記第八選區立委初選，今親自出面參與協調。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委初選今（28）日進行協調，台北市議員徐弘庭登記第八選區（中正、文山），挑戰現任立委賴士葆，徐弘庭也親自至國民黨台北市黨部參與協調作業。近兩小時的協商，最後的結果卻是破局，徐弘庭受訪時強調，一直主張全民調，因為若是黨員投票三成，民調七成，但每天都會因黨員是否繳黨費出現增減，絕對影響公平性，「30號會再開會一次，我有跟黨部表達需要我出席絕對到場。」並希望黨中央給個解釋。

徐弘庭說，兩個小時的協調中，主要是卡在黨員投票的部分，現行規定如果有黨員投票的話，所有民調都要在黨員投票之前，所以變相擠壓民調執行空間，「剛剛訂了一個時間點，最快4/13~15或4/16~18，那從個人角度來看，會覺得說時程被黨員投票卡住，但如果沒有黨員投票，民調可以進行的時間，在4/26前都可以執行」，如果用黨員投票可能抹煞民調執行的時間點跟可能性，就會擠壓整個初選時程，這裡爭論的稍微久一點。

徐弘庭進一步表示，把有現任又有競爭的選區擺第一階段，某種程度上擠壓了挑戰者的空間，所以在這個地方自己是覺得，本來在時程上已經有稍微偏像這種狀況，制度上就應該公平一點。

徐弘庭直言，這個情況下交由台北市黨部委員們決議，就是用黨員投票，自己並沒有辦法接受競選過程中有效黨員數會增加，他這樣可以一路增加到3/31，所以這地方就已經是基層動員跟表態的部分，這不是一個公平的選擇，「如果最後是黨員投票的決議，我會考慮到底要不要參加選舉。」