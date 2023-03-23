沒帶文件、證件有救了！　外送平台「即時快遞服務」7縣市搶先用

▲外送平台推即時快遞服務。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

上班忘記帶電腦、證件通通有救了！外送平台「foodpanda」2021年打造全新「pandago即時快遞服務」今年升級了，結合APP推出一站式代送服務，只要填寫取件、送件地點，就可以輕鬆把所需物品、美食送到手上，且24小時都能送，並以單件計費，目前於7縣市全面上線，至4月30日前還可享無限次5折優惠。

▲▼只要使用APP就可以輕鬆完成即時快遞服務。

foodpanda旗下「pandago」推出C2C即時快遞服務，讓消費者透過APP就能輕鬆完成一條龍代送服務，且送出訂單後媒合時間平均只要5分鐘，5公里內最快30分鐘內就能送達，並採單件計費無須儲值，下單後刷卡付費即完成叫件，像是非處方籤藥品、保健食品、證件、鑰匙、代收包裹等通通可以幫送，還能從APP追蹤包裹運送狀態，十足方便，至於外送費用部分則須依照距離遠近計算。

pandagoo即時快遞服務即日起於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及新竹縣市搶先上線提供服務，至4月20日前還可享無限次5折優惠，預計今年第4季擴展至全台各縣市，提醒即時快遞服務有部分商品限制，可於服務條款查看。