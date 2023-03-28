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搶跟狒狒合照官員盧紀燁背景曝　月薪7萬！曾助選韓國瑜任青農代表

抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

記者陶本和／台北報導

東非狒狒歷經16天圍捕後，昨日下午終於捕獲，不過在圍捕過程中因傷勢過重，急救無效死亡。對此，桃園市前議員王浩宇質疑，當農業局官員盧紀燁看到狒狒奄奄一息，第一時間竟是要求拍照留念；而現任民進黨桃園市議員余信憲起底盧紀燁，其筆名冬雨晴，每月薪水近7萬，過去幫前高雄市長韓國瑜助選，是青農代表。

王浩宇在臉書表示，農業局說發現狒狒中槍後，馬上緊急送醫，但明明抓到後幾十分鐘的時間裡，「狒狒都被官員拿來拿去拍照、給記者拍照、自拍，狒狒就癱軟在袋子裡不斷失血，到最後活活玩死。這就是真相！」

王浩宇貼出的影片可見，一名市府官員起初拿起手機要自拍，但發現角度不夠好，因此將手機遞給旁人說「幫我拍一張，我要給我女兒」。

對此，桃園市農業局局長陳冠義回應，這五、六天以來，同仁都很盡心在做搜捕工作，當下以為狒狒是中了麻醉槍，才會先拍照存證，後續將對整個捉捕的SOP做通盤檢討，希望大眾能體諒同仁辛勞。

這段影片由《ETtoday新聞雲》記者拍攝。影片中的官員是桃市府農業局專委盧紀燁，他追捕狒狒多日，沒空回家陪女兒，27日總算捕獲，才請旁人協助拍照，算是給女兒一個交代。

對於這位農業局官員盧紀燁，現任民進黨桃園市議員余信憲起底，盧紀燁的筆名是冬雨晴，過去因幫韓國瑜助選，是韓國瑜的青農代表，現在在桃園市政府領著每月近七萬的薪水。他認為，這樣不把生命當作一回事的人， 國民黨中央黨部、桃園市政府農業局，是不是要出來說明一下？

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