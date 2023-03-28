狒狒未傷人「過完一生最愉快18天」遭殺　律師：生而為人我很抱歉

記者黃翊婷／綜合報導

東非狒狒脫逃18天，昨日（27日）在桃園楊梅被捕捉，卻因為中槍死亡。律師呂秋遠今日（28日）凌晨在臉書發文表示，這隻狒狒從小被賣來台灣，不知道被誰飼養，最後死在台灣人的手裡，這18天可能是狒狒一生中最愉快的時間，「狒狒先生，一路好走。生而為人，我很抱歉。」

▲狒狒被捕獲。（圖／記者陳以昇攝，下同。）

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脫逃的狒狒27日在桃園楊梅被捕獲，卻因為中槍死亡。桃園市農業局調查，六福村人員持麻醉槍射擊，但未射中，後來狒狒受槍傷倒下，市府人員才上前用網子捕捉，但並不知道狒狒當時已受槍傷。

▲網子上沾染鮮血。

「為什麼要殺害狒狒先生？」呂秋遠28日在臉書發文表示，這隻狒狒從小被賣來台灣，不知道被誰飼養，後來從飼主家中逃跑，重新獲得自由，在桃園地區閒晃18天從未傷害任何人，最後卻死於台灣人手裡。

▲桃園市農業局表示，狒狒被捕獲當下，大家並不知道牠已經受傷。

呂秋遠接著提到，這名射殺狒狒的「凶手」聲稱受到新竹縣政府委託，但新竹縣政府否認，桃園市政府的人在「逮捕」狒狒以後，還雀躍合照，就像是在非洲狩獵野生動物的有錢人，第一時間不是先確認狒狒是否中槍、是否需要送醫，「這18天，可能是牠這一生當中最愉快的時間，但3月27日，卻是非常令人難過的一天。狒狒先生，一路好走。生而為人，我很抱歉。」

文章公開大約5個小時，就吸引超過1.3萬名網友按讚，大家紛紛留言表示，希望有關單位能夠查明真相，「野蠻的行為，不把生命當生命看待」、「人類其實才是最可怕的生物」、「我相信報應，狒狒是無辜的」、「最差勁的生命教育示範」。不過，也有部分網友認為，在美國野生動物跑到人類居住的地方，被射殺很正常，「不要唧唧歪歪，你要不要被狒狒咬看看？」呂秋遠則回答，「你要不要看看野生動物保育法的規定再來唧唧歪歪？」

▲林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

至於究竟是誰對狒狒開槍，楊梅分局分局長張仁傑指出，一名林姓獵人坦承用槍，獵人供稱是受新竹縣農業處廖姓技士委託，因此主動加入圍捕行列。但新竹縣農業處表示，野生動物救傷是屬地主義，確實有請獵人在新竹縣待命，以防狒狒進入新竹縣，但狒狒沒有進入新竹縣，局處也沒有請獵人前往桃園圍捕。

目前林姓獵人究竟屬於哪個單位，又為何會前往圍捕現場，雙方各執一詞，警方會持續深入追查，全案將依野生動物保育法偵辦。而狒狒也將在今日轉送台北市立動物園進行檢驗，再由農委會家畜衛生試驗所進行解剖，以釐清死因。