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社會 社會焦點 保障人權

13年前淡水河袋屍案　「WOEISHINQ」紅字成關鍵

身材瘦小的死者被裝在黑色袋子裡，棄屍淡水河。（東森新聞提供）

▲身材瘦小的死者被裝在黑色袋子裡，棄屍淡水河。

圖文／鏡週刊

13年前，台北1名毒蟲突然暴斃，屍體被裝入摺疊自行車的攜車袋，丟入淡水河棄屍。1艘在淡水河打撈垃圾的清潔船，行經台北橋下時，發現1個黑色袋子，工作人員撈起一看，裡面竟露出1隻手，嚇得他立刻打電話報警，並將船開往岸邊停靠。

屍體被人發現後，警方先從指紋確認死者身分，是家住台北萬華、綽號「阿猴」的林男，隨即通知家屬認屍。林母告訴警方，兒子平常在市場賣水果，已失蹤逾1週，不知道兒子出了什麼意外，但兒子身上的金項鍊、玉佩不翼而飛。

▼棄屍的吳姓毒友自投羅網，最後與徐姓共犯狼狽遭逮。

棄屍的吳姓毒友自投羅網，最後與徐姓共犯狼狽遭逮。（東森新聞提供）

死者失蹤前罹患重感冒，但健保卡被友人借去，所以一直想把健保卡拿回來，林母說，兒子失蹤後，突然有人拿兒子的健保卡給她，還問她有沒有報案？承辦警員也發現，某門號曾密集與死者通話，該門號登記在1名女子名下，但警員打去試探，接聽者卻是1名男子，不太尋常。

▼打撈淡水河垃圾的清潔船，意外發現屍袋。（示意圖）

打撈淡水河垃圾的清潔船，意外發現屍袋。（示意圖，台北市政府提供）

警員依裝屍袋外觀紅色字體「WOEISHINQ」品牌，一路追到萬華廣州街的某間袋子專賣店，老闆娘說有2個年輕人來買，其中1人說打算用這種袋子搬家，問她能不能裝50公斤的東西？調閱路口監視器畫面後，確實看到2名年輕人，正準備擴大調查時，其中1人竟自投羅網。

▼吳姓、徐姓毒友雙載購買棄屍用袋子的影像，被店外監視器拍下。

吳姓、徐姓毒友雙載購買棄屍用袋子的影像，被店外監視器拍下。（翻攝畫面）

這名男子稱與林男是毒友，當天帶他到新北市永和區找1名徐姓朋友買毒品，林爬上5樓後，突然喘不過氣來，上完廁所出來後，就看見林倒在地上，已經沒有呼吸心跳。吳男十分害怕，立刻把正在睡覺的徐男叫醒，2人合力幫林男做CPR，但仍回天乏術。

由於該男子曾有組織犯罪等前科，徐男之前也因案入獄，當時仍在假釋期間，2人擔心捲入刑案會有麻煩，討論後決定不報警，先前往吳熟悉的萬華地區購買攜車袋，將死者裝入、棄屍淡水河，最後只能俯首認罪，狼狽遭逮。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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