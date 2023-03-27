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100客人35分鐘吃Buffet　老外飯店高層：台灣「吃到飽」刷新三觀

▲▼吃到飽。（圖／記者許力方攝）

▲台灣吃到飽文化讓老外飯店業者刷新三觀。（圖／資料照）

文／中央社

來台35年、「老外」飯店高層柯雷蒙不只說著一口流利中文，還愛吃鹹酥雞、逛夜市，他從不解到擁抱台灣「吃到飽」文化，也因為台灣人愛吃，才發展出餐飲住房並重、獨步全球的飯店商業模式。

屹立台北40年，前身為環亞飯店的台北王朝大酒店去年更名為茹曦酒店，業主仙妮蕾德集團代表柯雷蒙（Jurgen Klemm）來自德國，在台灣飯店業打滾已經35年。

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「我剛來台灣的時候，蔣經國還在，後來郝柏村當行政院長」，看著記者訝異的神情，他笑說「我知道你可能都還沒出生」。柯雷蒙不只說著一口流利中文、講台語也能通；他愛逛夜市、會買鹹酥雞回家吃，喜歡到台東走走、享受自然美景，許多習慣可能比多數台灣人更「台」。

柯雷蒙與飯店的情緣要從小時候說起，因為父母在德國經營一間中型旅館，他小時候就常在高高的櫃檯後探出半顆頭來，看著父母接待旅客，「我就覺得很好玩，長大一定要做飯店」。

▲▼吃到飽。（圖／記者董美琪攝）

▲台灣人對吃到飽非常好愛。（圖／資料照）

投入職場後，柯雷蒙被飯店集團外派來台，這一住就是35年，在台灣任職的飯店數高達12、13家，包括墾丁凱薩、六福皇宮、中和福朋喜來登等都有他服務的軌跡，履歷幾乎等同台灣飯店演變史。`

他觀察，全球飯店業的模式其實30年如一日，多數都是在販賣一晚的房間；但隨著經濟發展、旅客需求演變，台灣飯店業不再流於「表面功夫」，而能洞察、體貼旅客需求，這也意味著產業升級、脫胎換骨了。

「我第一次來酒店報到時，接待人員看到客人就只會鞠躬」，但他說「與其鞠躬，不如親切跟旅客談談需要什麼」；他也提到，「許多飯店房間設計很多衣櫃、抽屜，但顧客幾乎用不到」，現在已看到許多老飯店與時俱進。

此外，台灣高檔自助餐廳林立，附屬於五星級飯店的Buffet假日更是一位難求；但柯雷蒙坦言，對台灣人的「吃到飽」文化其實很不解，一開始還有點「震撼教育」的感覺。

他永遠記得剛來台灣時，有一回，有個100多人的團體客湧入飯店Buffet餐廳，35分鐘內吃完走人，留下一片杯盤狼藉，更別提客人把各種佳餚一層又一層堆在同個盤子上，「牛排、壽司、各國料理，然後上面還放著一塊黑森林蛋糕」，簡直刷新他的「三觀」（指世界觀、價值觀、人生觀）。

柯雷蒙說，歐洲人吃飯習慣慢慢吃、邊吃邊聊，一頓晚餐有時吃到半夜；而「吃到飽」要一直起身取菜，根本不像在吃飯。他也知道，台灣人個性急，往往一進餐廳坐下，就希望3分鐘內就要吃到第一道菜。

不過，經過這些年，台灣旅客素質已大幅進步，他也能理解台灣人對「吃到飽」的愛好，是基於對美食的享受、不需要選擇的浪漫，以及好吃划算等的理由。

現在的他更充分體會台灣人「愛吃、懂吃」的心理，甚至讓台灣飯店發展出獨步全球的模式，「不只賣住房，餐飲更是重要營收來源」；柯雷蒙也積極擁抱「吃到飽」文化，透過攜手米其林三星加持的君品團隊改造茹曦酒店的餐飲事業，Buffet業績更一舉跳增3、4倍。

業界可能會解讀，茹曦酒店餐飲事業「不行了」，只好讓其他飯店來救火。柯雷蒙自嘲「老外不在乎面子」，有雲品總經理丁原偉的操刀助陣後，「業績才是真正的面子」。

柯雷蒙形容，就像他家附近的中國信託銀行旁邊開著星巴克，來銀行辦事的顧客拿了號碼牌，都會在隔壁買杯咖啡等候，茹曦酒店與君品合作透過餐飲帶住房，才是雙贏策略。

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