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快訊／新華社：中國和宏都拉斯建立外交關係

▲▼快訊／新華社：中國和宏都拉斯建立外交關係。。

▲陸官媒報導中國和宏都拉斯建交。（圖／翻攝新華社

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》、《新華社》26日上午11時30分報導，中國和宏都拉斯26日建立外交關係。

宏都拉斯外交部26日（當地時間25日）發出聲明宣布與我國斷交，強調「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。聲明中還提到，已通知台灣斷絕外交關係的決定，不會再與台灣有任何關係或官方接觸。

▼中國與宏都拉斯正式建交　雙方外長在北京簽署聯合公報。（圖／翻攝CCTV）

▲▼中國與宏都拉斯正式建交　雙方外長在北京簽署聯合公報。（圖／翻攝CCTV）

宏都拉斯宣布斷交後，我外交部也於26日上午舉行記者會宣布斷交，外交部長吳釗燮表示，宏都拉斯共和國政府與中華人民共和國政府正在進行建交談判，經過溝通無效，為了維護國家主權和尊嚴，決定自即日起中斷與宏都拉斯共和國的外交關係，撤離大使館，技術團及電力團等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。

吳釗燮指出，宏都拉斯執政團隊一直對中國存有幻想，經過我方努力，台宏雙邊關係曾經一度平穩，但是中國對宏都拉斯的利誘未曾停歇，外交部對相關情資均有掌握，然而卡蕬楚（Xiomara Castro）政府也同時向我方所求高達數十億美元的經濟援助，並對台灣和中國的援助方案進行比價，宏方恣意需索，甚至公開釋出錯誤訊息，造成對我政府的傷害。

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