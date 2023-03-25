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「城市殺手」小行星掠過地球時間點曝　體積相當於一棟摩天大樓

▲▼一顆約摩天大樓大小的小行星2023 DZ2，預計台灣時間27日凌晨最為接近地球。（示意圖／CFP）

▲一顆約摩天大樓大小的小行星2023 DZ2，預計台灣時間26日凌晨最為接近地球。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

人類必須提防小行星撞擊地球的災害，美國太空總署（NASA）去年10月宣布，造價3000萬美金的保衛地球實驗性計畫「飛鏢」（DART）成功。一顆今年2月被發現的小行星，其尺寸約莫一棟摩天大樓之高，足以摧毀一座城市。天文學家證實該行星將於台灣時間26日凌晨通過地球和月球之間，暫時不會對地球造成威脅。

根據美媒《ABC》，一顆被稱為「2023 DZ2」的小行星上個月被發現，科學家推估其大小介於40至90公尺，相當於一棟摩天大樓，NASA預估該顆小行星將於台灣時間26日凌晨3時50分（格林威治標準時間25日晚間7時50分）掠過地球和月球之間的軌道，在此時最靠近地球，距離地球約16.8萬公里，僅為地球與月球之間距離（38萬4400公里）的一半。

幾個小時以後，該顆小行星將以每小時2萬8000公里的速度在印度洋上空盤旋。

歐洲太空總署（European Space Agency）行星防禦負責人莫伊斯爾（Richard Moissl）分析，「儘管這顆被稱之為『城市殺手』的小行星不可能撞擊地球，但它距離地球如此之近，將為天文觀測提供了良好的機會。」

NASA則表示，雖然小行星飛越地球十分常見，但如此大小體積的小行星接近地球的現象卻較為罕見，大約10年才會發生一次。

專家們預估，該顆小行星要到2026年才會再次來到地球的軌道上。美國太空觀測網站「虛擬望遠鏡計畫」（Virtual Telescope Project）將會在線上提供近距離觀測的網路直播。

據悉，儘管起初該顆行星被認為似乎有一絲撞擊地球的機會，但科學家們已經排除可能性。

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