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英特爾聯合創辦人摩爾逝世　享耆壽94歲！提出半導體「摩爾定律」

▲▼英特爾聯合創始人摩爾（Gordon Moore）24日在夏威夷家中逝世，享耆壽94歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲英特爾聯合創始人摩爾24日逝世，享耆壽94歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英特爾（Intel）新聞稿聲明，英特爾聯合創始人摩爾（Gordon Moore）24日在夏威夷家中逝世，享耆壽94歲。摩爾是半導體產業先驅，曾於1965年提出著名「摩爾定律」（Moore's Law），預測積體電路上的電晶體數量約每年增加一倍，並於1968年7月和長年同事諾伊斯（Robert Noyce）共同創辦了英特爾公司。

根據路透報導，高登與貝蒂摩爾慈善基金會（Gordon and Betty Moore Foundation）表示，摩爾在家人的陪伴下已於24日安詳離世。摩爾在1965年寫了一篇文章，他觀察到由於技術進步，積體電路上的電晶體數目往後每年將翻高一倍，這項預測成了知名的「摩爾定律」，後來他修正為每兩年增加一倍，且成本也將隨之縮減。

摩爾的文章發表後，晶片研發以指數級的速度進步，包含英特爾和競爭對手在內等製造商積極追求更高效、更便宜的晶片，在至少半個世紀內推動了世界大部分的科技進步，不僅出現了個人電腦，還出現了網際網路、蘋果、臉書與Google等矽谷巨頭。

摩爾1968年與諾伊斯共同創辦了英特爾公司，挖角了前同事成為第一名員工葛洛夫（Andy Grove），葛洛夫後來也當上執行長，引領英特爾在1980年代至1990年代的飛躍成長。在摩爾和諾伊斯的領導下英特爾發明了微處理器，開啟了個人電腦的革命之路。

摩爾最初在英特爾擔任執行副總裁一職，1975年出任總裁，並在1979年至1987年作為董事會主席兼執行長，後來僅保留董事長職務。1997年成為名譽董事長，並於2006年卸任。美國《富比士》雜誌2023年估計，摩爾的淨資產約為72億美元（約新台幣2184億元）。另外，摩爾生前曾於2002年獲美前總統小布希（George W. Bush）授予總統自由勳章，為美國平民的最高榮譽。

路透報導補充，近來Nvidia等英特爾的競爭者認為，隨著半導體研發製造的進步速度放緩，摩爾定律已經不再成立。近年來流失市場份額的英特爾現任執行長基辛格（Pat Gelsinger）仍然在捍衛著摩爾定律，他相信至少未來10年依然成立並且投資數十億美元扭轉英特爾的弱勢局面。

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