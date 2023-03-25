4匪劫500萬！聯繫都用Telegram原因曝　法官「4理由」准押禁見

▲4名犯嫌當街行搶，遭羈押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

台北市內湖23日發生女富商遭4歹徒劫走500萬元，但由於女富商婉拒護鈔，事後態度詭異，也無法說明金錢來源及用途，被警方懷疑是「黑吃黑」。士林地檢署24日複訊黃、莊、陳、邱4名搶匪後，向法院聲請羈押禁見獲准。對此，士林地院說明羈押理由，表示目前仍有共犯尚未到案，有逃亡、勾串共犯、湮滅證據之虞，因此裁准羈押禁見。

根據警方調查，35歲謝姓女中古車商23日持2本存摺，在2名男子陪同下，先後前往南港國泰世華、內湖一銀新湖分行提領195萬元、500萬元現金。過程中，謝女面對行員詢問用途、是否需警方護鈔，均低調婉拒，但沒想到她一走出銀行，就被26歲陳男、25歲莊男、22歲黃男、21歲邱男等4名嫌犯突然衝出行搶，並使用辣椒水攻擊，成功得手500萬元現金後離去。

▲4嫌瑞芳狼狽落網 。（圖／記者郭世賢攝）

警方調查發現，4名搶匪都是詐騙集團成員，疑似不滿謝女，進而「黑吃黑」。事後，謝女低調報案，看到媒體還稱「我皮夾不見了，來報案不行嗎？」甚至一度拿外套遮蓋面容，讓案件更添疑點。知情人士透露，很可能是一起黑吃黑案件，「否則誰會知道上面有錢？」但確切案情仍待警方抽絲剝繭釐清。

士林地檢署24日密集訊問後，認定4人有逃亡、滅證及勾串之虞，依加重強盜等罪向法院聲請羈押禁見，且為釐清金流，也將未被搶走195萬元等所有現金扣案。士林地院徹夜召開羈押庭後，25日凌晨裁准4人收押禁見。

對此，士林地院也於今早說明裁准羈押理由，表示這4名搶匪犯後旋即藏匿、計畫將作案用車輛丟棄來躲避查緝，還使用有自動刪除訊息功能的Telegram來互相聯繫，且目前有共犯尚未到案等，足認有逃亡、勾串共犯、湮滅證據之虞。

另外，法官也認為，4嫌在大白天於人車往來眾多的大街上，結夥強盜他人財物，嚴重危害社會秩安，因此認定有羈押必要，最終裁准羈押禁見。