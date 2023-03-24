創10年新高！交通事故一年奪3085人命　交部祭10支箭改善「拚降5%」

▲交通部長王國材、內政部次長花敬群說明改善行人安全計畫。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣被外媒封為「行人地獄」，交通部今(24日)公布去(111)年整年交通事故死亡3,085人，創下10年來新高，交通部攜手內政部宣布透過改善人行車行空間、形塑交安文化、強化交通安全執法等3面向，祭10項改善策略，包括人行道外擴、行穿線退縮3到5公尺、路口10公尺內禁停、增設庇護島等，今年拚降低5%死亡。

交通部統計，111年全年交通事故件數、死亡及受傷人數均較110年增加。111年交通事故造成3,085人死亡，較110年增加123人死亡，增幅為4.2%。由於101年交通事故死亡人數為3219人，之後逐年下降，102年為3072人，不過107年後再度攀升，111年回升到3085人，創下10年來新高。

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另111年交通事故件數為375,632件，受傷人數為498,887人，交通事故比110年增加17,411件、4.9%，受傷人數則加22,583人、4.7%。

其中，機車事故死亡人數1,954人，較110年同期增加146人(+8.1%)，高齡者死亡人數1,286人較110年同期增加138人(+12%)，酒駕事故死亡271人減少40人(-12.9%)。

▲交通部、內政部說明改善道安計畫。（圖／記者李姿慧攝）

若以運具分析，機車死亡1,954人佔全體6成3，為當前最主要死亡族群，行人死亡394人佔全體12.8%，為次高族群。依縣市來看，111年30日死亡人數較110年增加較多的縣市為彰化縣增加45人、新北市增加41人、高雄市增加40人、台中市增加28人、台南市增加19人、雲林縣增加15人、新竹縣增加12人，累計增加高達200人。事故防制較佳的縣市分別是苗栗縣減少34人、台北市減少23人、國道減少13人、宜蘭縣減少11人、基隆市減少7人。

交通部長王國材表示，台灣被稱為行人地獄，行政院、交通部及各單位花好幾個月時間研商對策，去年死亡3,085人，是很嚴肅的事情，其中行人死亡人數雖有下降，但仍有400多人，今年中央將強化和地方合作，期待跟22縣市合作落實行人安全改善措施。

▲交通部長王國材說明改善道安計畫。（圖／記者李姿慧攝）

王國材強調，行人和交通安全課題不只是交通問題，也是社會問題，將透過行穿線退縮、人行道外擴、增設庇護島、照明等改善，112年有50億元推動校園周邊通學步道路口等改善，以及98億元推動道路品質改善，今年將是中央地方合作全力以赴的一年，期待今年可馬上減少行人傷亡。

根據內政部警政署統計，人行安全和設施改善迄今已串聯約548公里，人行道改善長度約335公里，去年一年完成809處危險路口改善，交通事故降低4成，今年預計再完成898處改善工作，內政部政務次長花敬群則表示，除路口環境改外，科技與執法結合，未來將持續擴大科技執法範圍，將以零事故零死亡為目標。

為提升行人安全，交通部運研所推動「人行空間改善原則及教育訓練」、內政部營建署祭出「人行空間改善計畫」、交通部公路總局則聯手九大運輸業「落實路口停讓行人」、內政部警政署也推動「路口不停讓行人執法」等4項行人安全改善作為，聯手加速改善國內行人環境、落實駕駛人路口停讓、嚴格執法取締車不讓人。