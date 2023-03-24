疑感情受挫！20多歲女「隱居深山」8年　母：失蹤後一直沒找到

▲女子被發現時，衣著髒亂且外表落魄。（圖／翻攝自微博／蒼南言、白鹿視頻）

圖文／CTWANT

大陸一名20多歲女子8年前和家人失聯，所幸在當地志工團隊的協尋下，日前於深山中被發現並帶至相關機構安置，不久後順利和家屬團聚。對此，女子的媽媽表示，女兒已失蹤8年，此前家人一直在找，可惜沒找到。

綜合陸媒報導，大陸廣東省東莞市一名20多歲女子，8年前和家人失聯後獨自隱居山中；在她被尋獲當下，面對當地志工團隊的一番勸說，還幾度心生抗拒，大罵「誰告訴你我在流浪，我愛住哪就住哪，我不需要你們幫助」，甚至出手攻擊他人。

最終，等到女子情緒逐漸平復後，志工團隊才順利將她帶回安置。隨後女子的媽媽聞訊於本月19日趕到相關機構認親，並稱女兒已失蹤8年，之前家人一直在找，可惜沒找到；而對於和家人重逢，起初女子面露不悅，幸虧在旁多人的勸說下，她才放軟態度，決定跟媽媽一起回家。

對此，張姓志工表示，當時在山上發現衣著髒亂且外表落魄女子，對方可能出於自我保護的意識，看到有人接近就情緒失控，之後將她帶至相關機構安置，在說服她跟媽媽一同回家的過程中，了解到她離家多年的原因可能是感情受挫，「她媽媽來了之後，看到女兒這樣也很傷心。」

消息曝光後掀起熱議，有網友表示「能在荒山野嶺過8年，那荒野求生肯定很強」、「為什麼強迫人家回家呢？你根本不知道她為什麼8年都不願回家」、「有可能家裡不是一個溫暖的港灣，她才會寧願流浪也不回家」、「如果真是獨居荒山，那可真不容易」、「既然接回去了，希望能好好關心她的精神狀態，不要再被過去的事困擾」。

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