快訊／大眾運輸4月有望脫口罩！本土+102、增39死　羅一鈞：趨勢穩定

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

輕症免隔離3月20日起上路，中央流行疫情指揮中心今（24）日公布最新數據通報，昨日新增新冠併發症（中重症）確定病例102例，皆為本土，無境外移入，另增39例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，目前併發症趨勢呈現穩定。指揮中心指揮官王必勝表示，大眾運輸戴口罩改建議非強制，估計清明連假後宣布，4月中下旬可實施。

指揮中心公布，昨日(3/23)新增COVID-19(併發症)確定病例102例，分別為102例本土及0例境外移入。COVID-19確診個案中新增39例死亡。另有舊制補通報個案25例，分別為22例本土病例及3例境外移入。

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羅一鈞進一步說明，過去一個月的中重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13-236例，受周末或假日延遲通報影響而有高低起伏，今日通報和過去一個月每日中重症平均相當。

國內防疫措施逐步鬆綁，目前輕症已經免隔離通報，但包含醫療機構、公共運輸等2大場域仍然要求戴口罩。指揮中心指揮官王必勝昨表示，目前已經在著手討論公共運輸上口罩政策改為建議非強制，但還要和交通部相關單位做討論，預期清明連假後有可能宣布，4月中下旬實施。

指揮中心提醒，COVID-19篩檢陽性之兒童，如出現抽搐，肌躍型抽搐，意識不佳或持續昏睡，步態不穩，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度等症狀，請立即送醫，以獲得妥適醫療照護。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。