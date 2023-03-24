本土劇一哥缺錢「幫我繳6萬保證金」　熟女急匯款險被騙

▲國台雙棲的一線男星謝承均 。（資料照／記者黃克翔攝）



記者鄧木卿／台中報導

台中市54歲王姓婦人日前收到臉書好友邀請，自稱是本土劇演員的謝承均要加好友，謝聲稱因為投資需要，希望協助支付6萬元保證金，王婦一度懷疑是詐騙，但在對方一再遊說下，還是前往匯款。王姓匯款時，被告知帳戶已被列為警示，王婦還好意提醒謝男，可能遇到詐騙，警方接獲銀行報通前往處理時，王婦顧及對方是名人，還不願說出對方名字，後來發現竟是一場騙局，再三感謝警方。

台中市警察局豐原分局合作派出所警員巫明哲、傅文星，日前中午12點多接獲郵局行員通報，有女子疑似遭詐騙，員警火速趕往。

▲▼台中豐原一名婦人被假冒國台雙棲的一線男星謝承均加好友後，差點被騙6萬元。（圖／民眾提供，下同）

王婦在臉書上加了1個自稱是台劇演員的男演員子為好友，王婦聊天之後，發現對方竟是國台語雙棲的一線男明星謝承均，男星先是透過聊天及傳送照片等方式，博取信任後，謊稱因為投資需要，希望她能協助支付保證金6萬元，等他拿到獲利金後，就會歸還保證金。

王婦起初還保有警覺心，甚至好心告知男星可能遇到投資詐騙，但在其一再遊說下，王婦最後還是鬆口答應並前往郵局匯款，殊不知該匯款帳號已遭警示，王還好意告知對方可能遇上詐騙。

員警到場後，王婦仍然深信男星是遭他人投資詐騙，經警方委婉勸說並以過往詐騙集團慣用手法說明，王婦這才意識到，原來連男明星也是詐騙份子，整件事都是自導自演，最後她不斷感謝員警及行員熱心協助，成功保住辛苦賺來的積蓄。