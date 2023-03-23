　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

▲▼指揮中心3/23記者會，發言人羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情趨緩，但重症風險仍在。中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新確認2起兒童重症，都是MIS-C（兒童多系統發炎症候群）且併發心肌炎，其中1人甚至出現心臟衰竭，一度住加護病房搶救。指揮中心發言人羅一鈞提醒，輕症免隔離之後，家長還是要注意家中染疫小朋友，後續是否有MIS-C相關的發燒與6大症狀，應該就醫評估。

指揮中心公布，昨日(3/22)新增COVID-19(併發症)確定病例97例，分別為97例本土及0例境外移入；另新增40例死亡。另有舊制補通報個案54例。今日也公布2起兒童重症，都是MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞說明，這2名個案都沒有接種疫苗，無慢性病史，其中1例為2歲女童，2/7曾經新冠確診，3/1開始發燒、頸部淋巴結腫、結膜炎、皮疹，3/3就醫收治一般病房，期間檢查出併發心肌炎、血壓降低，後續經過類固醇免疫球蛋白治療，3/16康復出院。

另外一例1歲男童，1/24新冠確診，2/27起發燒、皮疹、結膜炎，3/1就醫，因檢查有心肌炎合併心臟衰竭，收住加護病房，接受類固醇、免疫球蛋白等治療，3/15出院。

羅一鈞表示，隨著疫情趨緩輕症免隔後，還是提醒染疫的小朋友，家長要特別注意後續的MIS-C變化，觀察國內這一年多來MIS-C沒有像國外致死率達到1%~2%的危險性，到目前為止沒有通報MIS-C死亡個案。

▲▼指揮中心3/23說明MIS-C（兒童多系統發炎症候群）相關警示症狀。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心3/23說明MIS-C（兒童多系統發炎症候群）相關警示症狀。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，MIS-C通常發生兒童或青少年等年齡層，國內以5歲以下占6成為最多，羅一鈞表示，小朋友可能持續發燒且併發紅疹、結膜炎、心肌功能受損、低血壓、凝血功能異常、腹瀉等腸胃道症狀為主。

提醒家長，檢驗新冠陽性之後，通常會在6周內出現MIS-C相關症狀，若持續發燒且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等六大常見症狀之一，就要就醫評估。

不過輕症免隔離通報，也有可能沒注意到孩子已經染疫，羅一鈞也提到，國內207例MIS-C，約有10例12歲以下兒童先前沒有通報確診，都是透過就醫後進一步鑑別診斷，包含問診看有無陽性家人接觸、進行PCR或者N抗體檢測看是否曾經感染。

羅一鈞指出，MIS-C很容易就需要進行鑑別診斷，因為症狀和川崎氏病類似，得透過新冠陽性檢驗結果進行佐證，不過也因為治療類似，醫師可以對疾病各自對症下藥。家長可以在就醫時主動告知小朋友曾確診，但也不用擔心沒確診的小朋友，醫師就不會懷疑MIS-C，都會納入鑑別診斷。

▲▼指揮中心3/23說明MIS-C（兒童多系統發炎症候群）相關警示症狀。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心3/23說明MIS-C（兒童多系統發炎症候群）相關警示症狀。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞也提醒，打新冠疫苗除了可防範確診新冠之外，重症也可降低風險，同時在兒童、青少年部分可降低九成以上後續MIS-C發生率，提醒家長可以盡量安排家中還沒打疫苗小朋友接種疫苗。

根據指揮中心統計，12歲以下兒童重症共316例，包括：MIS-C 207例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)34例、哮吼14例、家中死亡(含到院前死亡)11例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計公布兒童死亡45例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)11例、肺炎(含細支氣管炎)10例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起等)2例。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
利菁哭紅雙眼！　消失台灣多年突曝心聲
「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐
東芝TOSHIBA要被收購了！　股票將下市
BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！　傳再來台
猴痘疫苗系統出包！　疾管署認了
被爆新戀情　愛莉莎莎認「壓力超過臨界」身體出狀況
停紅線罰3千賭氣「吃完早餐再走」　慘再噴2萬...扣照半年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

猴痘疫苗系統出包！疾管署認了　羅一鈞掛保證：登記成功一定打得到

上廁所涼涼的！他往下一看驚「被剪掉了」　女友嗨曝原因：很棒吧

BNT來台談合作延至5月！　王必勝揭疫苗採購3大議題

兒童節 來了！春遊頑皮世界　和動物一起開「童樂會」

兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

內部技能檢定爆缺失！重複用同一試卷　台鐵回應「將改善」

北市8級強風吹掀帳篷！「YouBike飛上天」　民眾竄逃畫面曝

「3星座」今年財運超級旺！升官發財賺大錢　這類人更有偏財運

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

猴痘疫苗系統出包！疾管署認了　羅一鈞掛保證：登記成功一定打得到

上廁所涼涼的！他往下一看驚「被剪掉了」　女友嗨曝原因：很棒吧

BNT來台談合作延至5月！　王必勝揭疫苗採購3大議題

兒童節 來了！春遊頑皮世界　和動物一起開「童樂會」

兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

內部技能檢定爆缺失！重複用同一試卷　台鐵回應「將改善」

北市8級強風吹掀帳篷！「YouBike飛上天」　民眾竄逃畫面曝

「3星座」今年財運超級旺！升官發財賺大錢　這類人更有偏財運

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

利菁哭紅雙眼！　消失台灣多年突曝心聲：不是不會傷心

兄弟「Forever 23」　彭政閔背號引退隊史第一人

BMW大量註冊「48個新車名」　提前為電動車陣容做準備

台東縣民離島工作受傷...生活陷困境　台電送電又送暖

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

彰化女騎士遭「雙輪輾過頭部」慘死　貨車駕駛停下又開走：沒晃動

歐陽靖被勸「當媽媽網紅要再婚」　她一聽原因懂了：人設很重要

「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

東芝TOSHIBA董事會同意「4500億收購案」！股票將從證交所下市

農委會進口6000萬顆蛋！女立委憂「惡夢重演」：政府出手價格更貴

大肚男努力健身+飲食控制　連續自拍3個月變成六塊肌天菜

生活熱門新聞

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

飛日本1999元！虎航優惠10:00開賣

北部強風吹倒路樹　氣象局發強風特報

不是東非狒狒！專家判定趴趴走是「豚尾狒狒」　無園所登記飼養

卡車平交道撞機車！騎士遭輾慘死　台鐵中斷1.5小時「17列車延誤」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面