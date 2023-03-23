兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

▲指揮中心發言人羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情趨緩，但重症風險仍在。中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新確認2起兒童重症，都是MIS-C（兒童多系統發炎症候群）且併發心肌炎，其中1人甚至出現心臟衰竭，一度住加護病房搶救。指揮中心發言人羅一鈞提醒，輕症免隔離之後，家長還是要注意家中染疫小朋友，後續是否有MIS-C相關的發燒與6大症狀，應該就醫評估。

指揮中心公布，昨日(3/22)新增COVID-19(併發症)確定病例97例，分別為97例本土及0例境外移入；另新增40例死亡。另有舊制補通報個案54例。今日也公布2起兒童重症，都是MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。

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羅一鈞說明，這2名個案都沒有接種疫苗，無慢性病史，其中1例為2歲女童，2/7曾經新冠確診，3/1開始發燒、頸部淋巴結腫、結膜炎、皮疹，3/3就醫收治一般病房，期間檢查出併發心肌炎、血壓降低，後續經過類固醇免疫球蛋白治療，3/16康復出院。

另外一例1歲男童，1/24新冠確診，2/27起發燒、皮疹、結膜炎，3/1就醫，因檢查有心肌炎合併心臟衰竭，收住加護病房，接受類固醇、免疫球蛋白等治療，3/15出院。

羅一鈞表示，隨著疫情趨緩輕症免隔後，還是提醒染疫的小朋友，家長要特別注意後續的MIS-C變化，觀察國內這一年多來MIS-C沒有像國外致死率達到1%~2%的危險性，到目前為止沒有通報MIS-C死亡個案。

▲指揮中心3/23說明MIS-C（兒童多系統發炎症候群）相關警示症狀。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，MIS-C通常發生兒童或青少年等年齡層，國內以5歲以下占6成為最多，羅一鈞表示，小朋友可能持續發燒且併發紅疹、結膜炎、心肌功能受損、低血壓、凝血功能異常、腹瀉等腸胃道症狀為主。

提醒家長，檢驗新冠陽性之後，通常會在6周內出現MIS-C相關症狀，若持續發燒且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等六大常見症狀之一，就要就醫評估。

不過輕症免隔離通報，也有可能沒注意到孩子已經染疫，羅一鈞也提到，國內207例MIS-C，約有10例12歲以下兒童先前沒有通報確診，都是透過就醫後進一步鑑別診斷，包含問診看有無陽性家人接觸、進行PCR或者N抗體檢測看是否曾經感染。

羅一鈞指出，MIS-C很容易就需要進行鑑別診斷，因為症狀和川崎氏病類似，得透過新冠陽性檢驗結果進行佐證，不過也因為治療類似，醫師可以對疾病各自對症下藥。家長可以在就醫時主動告知小朋友曾確診，但也不用擔心沒確診的小朋友，醫師就不會懷疑MIS-C，都會納入鑑別診斷。

▲指揮中心3/23說明MIS-C（兒童多系統發炎症候群）相關警示症狀。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞也提醒，打新冠疫苗除了可防範確診新冠之外，重症也可降低風險，同時在兒童、青少年部分可降低九成以上後續MIS-C發生率，提醒家長可以盡量安排家中還沒打疫苗小朋友接種疫苗。

根據指揮中心統計，12歲以下兒童重症共316例，包括：MIS-C 207例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)34例、哮吼14例、家中死亡(含到院前死亡)11例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計公布兒童死亡45例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)11例、肺炎(含細支氣管炎)10例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起等)2例。