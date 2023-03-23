消防通道堵死！9歲童困火窟翻窗求救　等不到救援「15樓墜亡」　

▲凌晨家中著火，9歲男孩不幸墜亡。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州省遵義市一棟新大樓近日發生火災，導致1名孩子墜樓身亡。知情人表示，由於社區消防通道被堵塞、消防管道沒水等原因，導致消防救援錯過最佳時機。據死者親屬透露，孩子曾嘗試自救，但因火勢太大，只好翻出窗外，結果掉下了樓，「眼睜睜地看著火勢失控，孩子終究沒能等到消防隊的救援……。」

據《大風新聞》報導，住戶小紅（化名）表示，該大樓剛交付1年左右，住戶都以為消防設施是完善的，事發後才發現消防管道沒水。根據影片顯示，有住戶在管委會、保全在場的情況下擰開消防管道閥門，但沒有水流出。

另一段影片顯示，有不少住戶疑似圍聚在社區門口附近，旁邊停了一輛警車，下方配文為「消防安全大於天，一個12歲（最終確認為9歲）的孩子說沒就沒了」。留言區有人稱，「房子也燒沒了，我回家晚，發現時火不是很大就報消防了，就因為每層樓沒水，錯過最佳時間。」

3月22日下午，一名曾參與救援的鄰居說，事發當晚，她聽到了孩子的呼救，「當時我還以為是聽錯了。」沒多久，她才意識到問題，上樓後發現，15層一住戶家火勢已經很大，「在我們之前有鄰居已經參與了救援，但是消防管道沒有水。」後來，她下樓，看到了躺在草坪的孩子。

墜亡孩子的親屬陸先生淚訴，孩子今年9歲，當時家裡只有一位70歲的老人。火災發生後，有鄰居曾第一時間嘗試使用消防管道救援，但因管道內沒水，房間煙霧很大，導致無法施救，「消防隊因為社區消防通道被堵塞等原因，到場是凌晨2時左右，當時房子已經燒的差不多了。」





▲消防通道被堵塞，導致救援錯過最佳時機。（圖／翻攝自大風新聞）

陸先生說，火災發生是在3月20日凌晨1時20分左右，事發後，因為孩子沒辦法衝出火場，便翻到窗戶外求救，求救十多分鐘無果後，孩子翻入房間內，再次嘗試自救，但因火勢太大，只好再次翻出窗外，結果掉下了樓，「眼睜睜地看著火勢失控，孩子終究沒能等到消防隊的救援……。」

根據陸先生提供的火災後房間的影片顯示，整個房間內的家具已成為一片灰燼，窗戶嚴重損毀，牆面是煙燻過的暗黑色。

陸先生說，事發後，他們找管委會，要求其對消防管道沒水、消防通道堵塞等問題承擔責任，但管委會稱「消防在質保期內」，「我問他們，既然在質保期內，為什麼消防管道沒有水？他們不說話，只說讓公安、消防部門判定。」

3月20日上午10時，管委會工作人員在住戶群組發布訊息稱，「各位鄰居，針對昨晚上發生的事情，政府各部門正在介入抓緊調查，結果以政府部門界定為參考，請各位鄰居不信謠不傳謠。」