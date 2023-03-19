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社會 社會焦點 保障人權

新莊電桿起火！消防員灑水降溫「瞬間爆炸」　驚悚影片曝光

記者柯振中／綜合報導

新北市新莊區19日發生電線桿起火意外，消防員獲報到場後，透過灑水的方式進行防護，沒想到過程中意外發生爆炸，恐怖的火光噴濺，讓鏡頭不斷晃動，也讓不少網友看傻眼。

一名網友在「爆廢公社」上傳影片，19日新莊某電線桿發生火警，消防員獲報到場後進行灑水降溫的工作，沒想到突然發生意外，燃燒處突然竄出明亮的火光，接著又發出巨響，恐怖的聲音讓附近民眾嚇了一大跳。

不少網友看完畫面以後，也感到十分困惑，「阿不是，不先斷電嗎」、「應該先斷電吧」、「沒電死算幸運了」、「事實證明電性火災不適合用水噴滅」、「好險沒有受傷，消防員的安全才重要。」

▼新莊電線桿起火，消防員灑水降溫，結果瞬間爆炸。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼新莊電線桿起火，消防員灑水降溫，結果瞬間爆炸。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

對此，新北市消防局第二大隊裕民消防分隊長魏凡烝表示，因為起火位置緊鄰集合住宅，所以要有一定的措施避免延燒，事先也有跟台電請教可行措施，經過詢問後，確定可以用澆淋得方式，進行周界防護，模擬在下雨天的情況下，能減緩火勢延燒。

魏凡烝提到，消防員到場後，第一時間在現場拉起封鎖線，並請員警幫忙管制路段，因此下方並無任何人員經過，且可燃物也已淨空，這種澆淋的方式能讓周圍房子有濕度，避免火勢進一步延燒。

根據《東森新聞》報導，這起火警發生在新莊區民安西路，現場因為電線桿絕緣礙子起火，才會釀成這起意外，所幸現場有拉起封鎖線，並無造成人員傷亡。至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。

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