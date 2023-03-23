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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨總統提名採徵召　民進黨：侯友宜只想被徵召

▲▼ 侯友宜出席文傑建設、川方企業捐贈復康巴士記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜被評為潛在總統候選人人選。（資料照／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統候選人採徵召產生，民進黨新聞部主任張志豪23日表示，從沒收南投縣二選區初選前例來看，國民黨就是人治的政黨，一切都是黨主席說了算，國民黨主席朱立倫專斷獨權，除主導立委傅崑萁為主的黑金選策會，經過朱侯惡鬥後，朱立倫乾脆請新北市長侯友宜加入提名委員會，試圖敷衍侯友宜。

張志豪諷刺說，至於侯友宜整天只想學高雄市前市長韓國瑜成為落跑市長，完全不想努力，哪管民調狂掉，一心想等黃袍加身，不敢面對民主競爭，只想被徵召，可見侯友宜完全沒有領袖風範，成天等他人眾星拱月，嚴重缺乏民主素養。

張志豪認為，國民黨現況大概是「朱立倫想選不敢選，侯友宜想選裝不選，鴻海集團創辦人郭台銘想選不能選，孫文學校總校長張亞中想選不給選」，國民黨目前是朱立倫說了算，缺乏民主公平制度，而侯友宜則是一點民主素養都沒有，整天幻想被徵召，可以順理成章落跑選總統。侯友宜太傻太天真，天下沒有白吃的午餐，朱立倫也非省油的燈，國民黨宮廷內鬥才正要開始。

張志豪表示，這段時間以來的各項民調，朱立倫都落後侯友宜、郭台銘，民意顯然就不希望朱立倫參選總統，但只有朱立倫不相信「科學數據」，對於代表國民黨競爭「總統大位」，可說是從來沒有放棄過，甚至從來沒有對外承諾「自己絕對不會參選總統」，可見朱立倫要整侯友宜，後續劇本還很多，假徵召之名，等於預留一步，給自己「換朱」空間。

張志豪提醒，侯友宜不要成天幻想等待國民黨徵召，朱立倫為了總統大位花招百出，先是假借不將自己納入民調，要對外界展示沒有競爭總統想法，然後再成立選策會，打造「朱傅體制」好為自己參選總統鋪路，無所不用其極，對照整天把好好做事掛嘴邊的侯友宜，真的好傻好天真。

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