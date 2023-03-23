3猛狗佔領清大女宿　多名女大生遭狂咬噴血急送醫

▲3隻流浪狗在清大女宿區域徘徊多日，多名學生被咬傷。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名清華大學的女學生今（23）日表示，女生宿舍近幾周有多隻野狗徘徊，還會做出攻擊行為，已經有至少2名女學生被咬傷，但學校仍未做出積極處理，讓不少人感到不滿。

該名女大生在Dcard發文表示，原本的校狗近期有的被領養、有的被禁足，造成流浪狗漸漸變多，有3隻黑狗會聚集在女宿區域，她13日就聽說凌晨時會有狗在垃圾桶旁徘徊，一名學生17日凌晨走在路上，就被3隻狗包圍咬傷大腿，校方得知後問了基本資料，就讓學生自己去醫院，當天早上學校則通知說會進行誘捕，但也沒聽說有狗被抓到。

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▲女學生發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO表示，22日晚上8時許又有學生被咬，腳踝處撕裂傷，其餘還有許多小傷口，整個腳踝都是血，最後也自行叫救護車送醫，但這段時間相關處理也只有關懷生命社設置誘捕籠，學校則說看到狗就要通知關懷生命社，「沒有人知道下一個被咬的會不會是自己，也沒有人知道這樣活在恐懼下的日子還會持續多久」。

文章曝光後，不少清大學生留言表示，「身為被咬同學的朋友⋯⋯真的是不敢目睹⋯⋯腳都是血而且傷口很長，還有被縫好幾針，不懂為何校方處理態度這麼消極？哪天如果是校長被咬是不是狗隔天就會消失」、「現在夜晚連回宿舍也只敢結伴同行，整天擔心萬一遇上會攻擊人的野狗該拿武器反擊嗎還是逃跑⋯⋯等等諸如此類理應不該出現在校園的問題」、「難道在這期間我們就只能祈禱不要那麼衰遇到狗群？或是盤算萬一遇到了該先犧牲四肢以護頭還是護頸嗎」、「超可怕，一群直接上來圍攻的話根本躲不掉」、「希望校方能夠看到並加快處理速度，每天都在擔心下一個被咬的就是我」。

▲學生留言。（圖／翻攝自Dcard）



清大關懷生命社今凌晨則在臉書發文指出，22日23時已經請專業人士成功誘捕到一隻黑犬，校方則預計於這週六與動保所開會研擬誘捕計畫。