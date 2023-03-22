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社會 社會焦點 保障人權

女乘客整路要「摸一下」！網怒：根本性騷擾　Uber司機現身回應了

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名Uber司機20日載到一名穿著火辣的女乘客，但女乘客上車後不斷要求「摸一下」，還在車輛行進間，伸手試圖觸摸司機的下體，嚇得司機不斷呼喊，「不行、不行」，司機事後將畫面放上網，瞬間引發網友熱議，直呼這根本是「性騷擾」。對此，司機向《東森新媒體ETtoday》記者表示，其實這種事遇過很多次，自己也沒有生氣，也只是單純把影片分享在個人平台上而已。

▲▼ 女乘客不斷要求摸一下，Uber司機嚇到直呼，「司機真難當」 。（圖／翻攝IG／s970312wang）

▲女乘客不斷要求摸一下，Uber司機嚇到直呼，「不要～」。（圖／IG「s970312wang」提供）

透過車內行車紀錄器畫面可以看到，女乘客上車後便不斷要求「摸一下」，還說「你不給我Touch一下，我死都不下車」，當時司機開玩笑地回應，「那要加錢喔」，試圖讓女乘客罷手，但沒想到對方竟很阿莎力的立刻就要掏錢，甚至直接伸手要摸司機下體，「就想知道多大而已」，嚇得司機不斷閃躲，嘴裡還喊著，「不要不要，不行！真的不行」等。

▲▼ 女乘客不斷要求摸一下，Uber司機嚇到直呼，「司機真難當」 。（圖／翻攝IG／s970312wang）

司機事後將影片放上個人的社群平台上，卻瞬間引發網友熱議，直呼女乘客的行為根本就是性騷擾，「男生真的要保護好自己」。

不過，司機事後接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，這段影片其實自己只是放在個人的社群平台上做個記錄，沒想到卻引發熱議，女乘客看到新聞報導後，以為他要提告，嚇得立刻來電致歉。

司機強調，自己當下並沒有感到生氣，因為碰到這種事也已經好幾次，「剛開始可能會很難以釋懷，但到後面覺得，這就是這份工作一定要面對的」。

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