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社會 社會焦點 保障人權

恐怖斷針留鼻樑！女校護鼻涕倒流就醫手術　結局讓她怒求償

▲▼鼻子示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲H姓女子進行「鼻中膈鼻道成形」手術，某醫院C姓醫師卻手術用彎針留在鼻樑中，至今未取出。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

太誇張！任職校護H姓女子，長年因鼻中膈彎曲、下鼻甲肥大，致嚴重鼻塞、鼻涕倒流影響睡眠，經某醫院耳鼻喉科C姓醫師評估後，進行鼻中膈鼻道成形手術。豈料，手術時C醫師卻將「手術用彎針」斷在H女鼻樑中，手術從2小時拉長到8小時，H女因長時間受束帶壓迫，造成右膝腓神經損傷，加上斷針至今未取出，她憤而提告求償81萬餘元 ，日前判決出爐。

H女主張指出，2020年9月3日前往某醫院耳鼻喉科C姓醫師門診就醫，經評估後，同年9月17日由C醫師進行「鼻中膈鼻道成形」手術，預估手術時間為2小時，但C醫師執行手術中，卻將手術用彎針斷在何女鼻樑中，又因要取出斷針，導致手術拉到到8小時。

H女控訴，手術時間如此長，院方醫療人員也未將拘束帶鬆脫或替她變換姿勢，導致她長時間肢體受拘束壓迫，造成右膝腓神經損傷，迄今鼻樑中的斷針也未取出，因此造成損害外，並有焦慮、憂鬱、睡眠障礙等精神上痛苦，因此請求某醫院、C姓醫師應連帶賠償醫療8萬7493元、醫療耗材1689元、交通費7萬5415元、不能工作損失5萬1832元、慰撫金60萬元，合計81萬6429元。

醫院和C醫師則抗辯表示，術前已詳細向H女說明施作手術原因、手術步驟及範圍、手術風險及成功率、輸血可能性，以及術後的預後情形，如可能會短暫有流淚、鼻部紅腫等，經H女確認、簽署手術同意書，才進行手術；至於，使用何種尺寸、材質紗布，何種尺寸、廠牌手術針，均非告知義務合理範圍，且H女提出醫療過失傷害案，也獲不起訴。

C醫師也解釋，手術針發生斷裂時，也立即著手取出斷針，並會同整形外科醫師處理，手術過程、選用器材及對於斷針處置，均符合一般醫療水準及常規，並無過失，而依相關醫學文獻、臨床案例及專業判斷，此類金屬物質留存，對人體不會造成任何影響，因此H女以鼻子刺痛、不適來主張造成損害，是個人主觀陳述或體驗，程度上並無造成身體或健康傷害，況且回診也從未聽H女有刺痛或不適。

至於，H女稱因手術時間長導致右膝腓神經損傷，C醫師說，無論手術時間長短，均可能發生神經受壓力而短暫麻木、無力，而H女右膝腓神經損傷，2020年10月8日經檢查為痊癒，H女雖稱仍在復健，即非事實，至於H女提出不能工作損失，也未提出相關證明，加上她是國小校護，屬公務人員，縱有提請病假，薪資也不受影響，因此強調手術並無過失，認H女不得請求慰撫金。

法官經查手術護理紀錄等，確有記載「縫針斷在左鼻腔軟組織內無法取出」、以及馬偕醫院診斷證明書也記載「鼻根部皮下異物，疑似縫針；經Ｘ光檢查發現鼻根部皮下異物，約0.87公分」，因此認為某醫院和C醫師有醫療過失。

法官調查認為，院方和C醫師事後卻推諉，未令H女感受誠實及信賴，斷針迄今未取出，隱疾暗藏，自然心影隨生，不言可喻，至於腓神經受損痊癒以前，也有行動未感順暢，造成不便之情，據雙方社經地位懸殊，認賠10萬為適當；而腓神經損傷檢查及就醫、證明書共1萬280元求償准許，故判決某醫院和C醫師連帶賠償共11萬280元。

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