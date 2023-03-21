呂孫綾深夜宣布不選2024立委　428字曝全力挺賴清德選總統

記者黃翊婷／綜合報導

有淡水蔡依林之稱的前立法委員呂孫綾今日（21日）凌晨0時許在臉書發文拋出震撼彈，表示不會投入2024年民進黨立委初選及立委選舉，她將全力協助民進黨主席賴清德參選2024總統大選，「我認為成功不必在我」。

▲呂孫綾宣布不選2024立委。（圖／翻攝自Facebook／呂孫綾，下同。）

民進黨20日啟動區域立委初選領表作業，台北市議員王世堅確定投入士林大同選區初選，挑戰現任同黨籍立委何志偉。雖然賴清德接手黨主席之後推出改革三箭，並拋出「誠信條款」，不建議剛當選的縣市議員轉戰立委初選，但還是有多位縣市議員搶在第一天登記參選，引發各界熱議。

而前立委呂孫綾21日凌晨0時許在臉書發出一篇428字的文章，宣布不會投入2024年民進黨立委初選及立委選舉，她將全力協助賴清德參選2024總統大選，並支持民進黨推出的立委候選人。

呂孫綾表示，現階段國際情勢複雜，台灣處於重要戰略位置，2024總統大選是台灣決定與民主聯盟同行、與世界經濟接軌最關鍵的時刻，為了守護台灣自由的價值，她將全心投入協助賴清德參選總統，這也是回報鄉親支持最好的方式，她也會全力支持民進黨在新北市第一選區推出的候選人，「團結凝聚支持力量，民進黨才能打贏這場艱困選戰。」

呂孫綾強調，過去她在任內成功爭取許多建設，包含淡江大橋、改善林口交通問題、建置泰山全區汙水下水道等等，雖然知道很多支持者希望她再戰一場，但身為民進黨終身黨員，她認為「成功不必在我」，「讓我們一起為民進黨打贏這重要的一仗，讓台灣的驕傲繼續在國際發光！」

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