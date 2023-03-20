買房弄錯間「裝潢到鄰居家」！她砸17萬傻眼…結局竟翻轉

▲陳女錯將鄰居家的房子當成自己的房子進行了裝修，事發後不僅沒有和鄰居發生紛爭，反而有個相當暖心的結局。（圖／翻攝搜狐新聞）



圖文／CTWANT

家住四川省攀枝花東區某社區的陳女士，在網上發布一則貼文，指出因開發商銷售部和工程部的圖紙標錯了單元號，她錯將鄰居家的房子當成自己的房子進行了裝修；事發後不僅沒有和鄰居發生紛爭，反而有個相當暖心的結局。

陳女士透露，她於2019年購買了某社區的這套房子，「當時想著提前進去裝修，這樣一交房就可以入住了。」她便找到開發商工程部的負責人，簽下相關手續後，獲批提前進行裝修；不過當時還沒有標注單元號門牌號，進去時只能由工程部負責人帶路。據陳女士回憶，她被帶到「一單元」後，當時覺得怪怪的，因為她記得自己買的是隔壁單元，但負責人肯定告訴她地點沒錯，她也再度找到了工程部負責人進行確認，也得到肯定答案，便開始進行裝修。

沒想到陳女士某天參與社區群討論時，感覺到相當詭異，去翻了購屋合約，才驚覺自己竟然裝潢到了鄰居的房子，讓她當場傻眼，「當時真是又好氣又好笑，我被裝修公司、業主群的鄰居笑慘了。」經仔細鑒定後發現，當時是銷售部和工程部的圖紙出現了問題，圖紙上的單元號印反了，才造成這樣的狀況；陳女士表示，工程部的負責人也很不好意思，「他本來也是個熱心腸，平時還免費用塔吊幫我吊裝落地窗玻璃，還主動幫我聯繫被我裝錯房的鄰居，一直解釋是因為他的疏忽造成的，所以我也沒有追究他的責任。」

隨後陳女士也聯繫到了鄰居鄰居後，本以為對方會生氣，沒想到對方除了第一時間表示很震驚之後，接著竟擔心陳女士的損失，覺得自己占了大便宜，「鄰居姓朱，比我小幾歲，是個很可愛的女孩子。我先是很誠懇地向她道歉，講清楚了事情的經過。」陳女士表示，最終取得了鄰居的諒解後，「我還送去了我的設計圖，問她願不願意按照這個風格繼續裝修，還把裝修隊也介紹給了她。」

幾天後鄰居帶著父母來到社區，他們表示很滿意現在的裝修風格，換的地磚和封的陽臺也很喜歡，陳女士表示，當時她一共花了4萬多元（約新台幣17萬元），經過協商，鄰居用差不多一半的價格，買下了之前的裝修材料，把她的損失降到了最低，讓她覺得相當暖心，且很意外又感動，「現在我跟鄰居也成了朋友，我自己的房子也啟動了裝修。」

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