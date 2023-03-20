快訊／「二七部隊」隊長病逝！　享嵩壽103歲

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「二七部隊」隊長鍾逸人病逝！　享嵩壽103歲

▲二七部隊長鍾逸人病逝。（圖／廖建超提供）

▲二七部隊長鍾逸人病逝。（圖／廖建超提供）

文／中央社

在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於今晚在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲，親友得知後都感不捨及哀痛。

與鍾逸人交情甚篤的台中市新文化協會理事長陳彥斌晚上透過臉書貼文指出，二七部隊長鍾逸人走了，這是令人難過的噩耗。虛歲103、實歲102的鍾逸人生於1921年，19日晚上病逝中國醫藥大學附設醫院，家人隨侍在側。

陳彥斌表示，身體一向硬朗的鍾逸人，於1月14日因肺積水，加上心臟衰竭而住進中國附醫診治，病情竟很快惡化，於1月16日住進加護病房。因鍾逸人早有交代不作侵入性治療，於今晚8時18分在睡夢中與世長辭。

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陳彥斌說，家屬特別感謝總統府秘書長林佳龍及廖婉如夫婦、前駐日代表許世楷及盧千惠夫婦，台大教授陳弱水及周婉窈夫婦，還有立委林昶佐、作家李筱峰、魏淑貞、李力群等人關切、慰問及到醫院探視，在美國的許世楷則以手機視訊表達。

鍾逸人於1月17日在加護病房時要陳彥斌見證，向鍾太太交代不要有靈位、造墓和告別式，不叼擾親友，過世後大體則捐中國醫藥大學做為醫學研究，並請學校在大體教學完成後，進行火化、海葬。

鍾逸人被稱為「永遠的部隊長」。陳彥斌表示，228事件中，陳儀政府貪污、腐化，引發全台憤怒狂潮。台中青年組成民軍二七部隊，駐紮當年的台中市干城營區（如今的干城公園）。部隊共有400餘人，接收國軍武器，擁有長槍千餘支、手榴彈兩萬顆，並公推當年26歲的和平日報記者鍾逸人擔任部隊長領導。

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關鍵字：

鍾逸人二七部隊

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