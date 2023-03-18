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第二批進口雞蛋快來了！逾5百萬顆3／23起陸續抵台

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

文／中央社

農委會今天表示，為紓解雞蛋缺口而啟動的進口計畫，配合航班作業，本周尚無法抵台；不過下周（23日）起到4月中旬以前，將從澳洲、土耳其陸續運抵台灣200多萬、300萬顆雞蛋。

繼2月下旬首批澳洲雞蛋36萬顆空運抵台，迄今尚未有第2批進口雞蛋抵台。農委會指出，進口雞蛋第2批最快下周的23日抵台，包含之後的兩天（24、25日），陸續會從澳洲空運幾批到台灣，之後則安排海運抵台。

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另外，土耳其雞蛋則走海運，預計19、20日啟航，會有200多萬顆雞蛋在4月中旬以前運抵台灣。

農委會指出，合計最近澳洲、土耳其這兩國陸續抵台的雞蛋數量為200多萬、300萬顆，以紓解國內雞蛋缺口並穩定蛋價。

▲▼蛋蛋危機,雞蛋漲價,面臨缺貨,一早的菜市場就超過百位民眾排隊買蛋,深怕買不到蛋,7點多開賣到10點就全部賣完了,1斤雞蛋快破百元,老闆看到大家恐慌排隊也無奈。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼缺蛋危機，民眾恐慌排隊搶購。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼蛋蛋危機,雞蛋漲價,面臨缺貨,一早的菜市場就超過百位民眾排隊買蛋,深怕買不到蛋,7點多開賣到10點就全部賣完了,1斤雞蛋快破百元,老闆看到大家恐慌排隊也無奈。（圖／記者姜國輝攝）

由於農委會主委陳吉仲曾說，現在起進口的雞蛋，除了跟加工業者交換庫存的國產雞蛋上市，也會直接上架通路銷售。對此，農委會表示，畢竟進口雞蛋須經包裝、標示才能上市，相關作業也會增加支出，因此下周起陸續抵台的進口雞蛋，仍優先作為跟加工業者交換使用，超出業者可交換的量才會規劃上架通路銷售。

由於國內蛋雞產業「傳統型」家數仍占8成，禽舍仍是開放式，溫度變化跟戶外一致，天氣太熱、過冷都會讓產蛋率下滑。偏偏今年春節過後，原是市場需求較低的淡季，卻在溫度偏低下，傳統型蛋雞場的產蛋率從7成掉到剩5成2，加上汰換老雞作業展開，引發國內缺蛋。而歐美日蛋雞場平常產蛋率則是8成5以上。

目前全國雞蛋日產量為11.1萬箱。而日產量11.2萬箱時，農委會估計每天雞蛋供應缺口為50萬到80萬顆。為紓解雞蛋缺口，農委會原規劃到3月底進口雞蛋，跟加工業者調換其庫存的國產雞蛋上市，藉此補充供應。但在國際普遍缺蛋、搶購下，陳吉仲15日在立法院說，專案進口雞蛋將延續到4月，且准許輸入的來源國增加5國。

原符合農委會相關檢疫規範准許輸入蛋品國家為美國、澳洲、日本，其中日本已暫停雞蛋出口。農委會從10日起增加巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞等5國，以利多元洽談雞蛋採購。

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