禽流感成下一波影響人類疫情？莊人祥曝國內備戰狀況：SARS後就在注意

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情爆發三年來造成全球衝擊，但有國際研究指出下一場影響人類健康的流行病可能會是禽流感病毒。疾管署長莊人祥今（16）日表示，國內持續針對國內外禽流感疫情進行監測，也有儲備一定人口量的流感抗病毒藥物與流感疫苗接種量能提升，如果國內有出現疫情爆發，也會針對禽場等工作人員造冊並進行健康監測。

澳洲雪梨大學公布與上海復旦大學合作展開的研究結果指出，繼新冠疫情大流行之後，下一場影響人類健康的流行病可能會是禽流感病毒，而且人類對這類病毒幾乎沒有抵抗力。

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莊人祥回應，國內從SARS之後一直針對禽流感可能造成下一波大流行在準備，像2003年後的亞洲這邊有H5N1禽流感造成人類感染病例開始監測，後來2009年H1N1大流行，也針對流感抗病毒藥物儲備量能、流感疫苗接種量能等提升。當2013年中國發生人類感染H7N9禽流感疫情，台灣迅速抓到第一個境外移入病例，時時刻刻對國外的禽流感疫情做監測」。

至於國內部份，莊人祥說明，近期台灣有H5N1禽場的禽流感的疫情，因為已經與衛生局、農委會防檢局都有建立合作模式，只要有疫情爆發，就會針對他們禽場工作人員做造冊還有健康監測，若有症狀就醫告知是在禽場工作。另外，也提供禽場的工作人員每年公費的流感疫苗接種，也是要降低在國內有發生禽流感又感染流感的話會產生突變，造成可能人傳人流行。

莊人祥也提到，人類感染禽流感，在台灣稱為「新型A型流感」，目前針對如果人類有下一波大流行持續準備，例如流感抗病毒藥物每年會準備全人口的10%~15%份量，目前就是15.73%人口儲備量；至於流感疫苗，根據2009年的狀況，也是可以會設法及早買到大流行時的疫苗提供給民眾接種，都是未來在持續努力的方向。