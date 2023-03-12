靈鷲山全國普仁獎20周年　以愛傳善表揚60位品學兼優生

文／賴芃縈 編輯整理

▲靈鷲山普仁獎創辦人心道法師與第13屆全國普仁獎得獎學生合影。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

普仁20，以愛傳善！靈鷲山慈善基金會2003年在各地設立「普仁獎學金」，今年成立滿20周年；2010年增設全國普仁獎，第13屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，3月12日在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉行，表揚60位品德優秀的國中、小學生，其中高雄市一對兄弟檔同時獲得榮耀，13年來首見！

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師前一天才從緬甸弘法回台，親自出席頒獎典禮，為活動圓滿開示。他以自己的人生經歷，勉勵大家學習佛陀的慈悲心，讓佛光像太陽一樣，普照溫暖每個角落。他一生推動靈性生態，愛和平、愛地球的事業，從人與人的和平，到人與自然的和平，希望能為全人類和地球盡一份心力。深信只要每個人發起善的心念，集合眾人力量，擴大生命與生命聞的友誼，就能用靈性的愛澆灌、愛護地球生態。

12日頒獎典禮這天，陽光普照，春風徐徐，如同小太陽般讓人暖心。教育部國民及學前教育署主任秘書張永傑、連江縣副縣長陳冠人與教育處處長王禮民、新北市貢寮區長柯建輝、高雄市前教育局長王進焱、全台數十位校長均到場，見證孩子們發光、發熱的生命故事，現場洋溢溫暖與感動氛圍。穿插台東青年演奏家郭政鑫小提琴獨奏演出，悠揚樂音為活動增添光采。

善循環 大太陽做志工服務小太陽

靈鷲山普仁獎著重學生的品德與孝行，透過學校師長推薦，志工實地家庭訪問，評選過程嚴謹，推動20年來，各地累計2萬592位學生申請，選拔出1萬720位得獎國中、小學生。今年有967位小朋友獲獎，再由各地推薦進入全國決選，最後60位孩子脫穎而出。

「善，是一切美好的開始，美好的品德，帶來尊貴美好的生命。」這次頒獎典禮，邀請多位以前得獎的大太陽回娘家擔任志工，與靈鷲山國際青年團成員，攜手執行兩天一夜的「普仁小太陽Fun心營」活動，讓善的循環，愛的力量不斷延續。

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠致詞時，引用墨子「志不強者智不達」，帶來現代新解，饒富趣味又寓意深遠的有獎問答，並以英文字stressed（壓力）、desserts（甜點）正反拼字不同，意義南轅北轍，鼓勵大家追夢過程遇到挫折也要換位思考，用正面思惟面對。

兄弟同獲獎 全國普仁13年來首見

全國普仁獎得主分為正面、積極、樂觀、愛心、願力5組，分別上台領獎。特別的是，就讀高雄市五福國中的蔡博丞、四維國小的蔡智涵兄弟倆同時獲獎。他們父親去年因腦癌驟逝，家中頓失經濟依靠，即使被迫搬家，仍積極勤勉、認真學習，輪流協助打掃、洗碗、曬衣服等家務。兩人最敬佩的都是媽媽堅強、不放棄的精神，勇往直前、咬緊牙關的人生態度。

博丞對科學及程式設計非常有興趣，希望成為讓世界變得更方便的工程師，在校加入數理研究社，參加程式設計競賽獲得佳績，堅定往目標邁進；熱心班務，人緣極佳；遇到困難，正面思考，並積極面對；看到媽媽喜歡吃的東西，都會交代弟弟要留給媽媽，兼具愛心與願力，足堪楷模。

智涵誠實守規，耐心為同學解決課業難題；喜愛閱讀，1年內讀了400多本課外讀物；興趣廣泛，多才多藝，圍棋、籃球、羽球、游泳、創作積木、繪本、寫程式都難不倒他；孝順乖巧，主動幫媽媽提重物、按摩；貼心有禮，格外讓家訪志工印象深刻。

離島生跨海來台 得獎喜悅溢於言表

就讀連江縣仁愛國小的吳品盛，孝順善良，成熟穩重，與媽媽、弟弟相依為命，一家人感情很好。悟性高，吸收力強，質樸不浮誇，感謝導師帶領，與同學合作完成「就愛馬祖藍」繪本創作參賽，獲得國小組亞軍。他還是個運動健將，對籃球的喜愛，勝於3C產品，不管再忙再累，不放棄任何一場練球機會；參加大隊接力、木球、馬拉松等賽事及角力訓練，表現可圈可點。

就讀澎湖吉貝國中的陳韋伶，爸爸長年在外工作，姊姊為了跆拳道的夢想，獨自在桃園讀書，她與弟弟主動分擔家事，平時多在客廳神明桌唸書。懂事好學，樂於助人，用心做好每件事，在繪畫與運動方面有天分，國小參加競走比賽獲獎無數，國中轉往標槍及鐵餅發展，希望追隨姊姊腳步，在體壇發光發熱。這次與校長吳憶如遠從澎湖離島，搭船、飛機、捷運、公車、遊覽車才抵達福隆。

感恩學校推動 頒贈成效卓越感謝獎座

為感謝學校積極推動普仁獎，主辦單位參照「教育部品德教育促進方案」，針對推薦學生參選並連續3年獲得地區普仁獎的學校，致贈「推動品德教育楷模」感謝狀，今年有67所獲獎。另針對推薦學生參選並累計3次獲得全國普仁獎的學校，致贈「推動品德教育成效卓越」感謝獎座，今年獲獎學校有6所，由新北市光榮國中校長黃居正、雙溪高中附設國中校長葉俊士、台中市神圳國中校長劉夏豪、連江縣仁愛國小主任陳麗珠、桃園市中興國中主任顏杏潔、自強國中老師歐宜婷到場接受表揚，以實際行動肯定這個獎項。

最後，全體小太陽手拿「星願球」，在靈鷲山國際青年團及大太陽帶領下，搭上「093夢想號」，進行一段感人的互動表演，台上演出者、台下貴賓以寧靜的一分鐘平安禪共同集氣，祈願小太陽勇敢追夢，不放棄任何機會與希望，所有人美夢心願都能成真，為典禮畫下圓滿句點。

第13屆靈鷲山全國普仁獎名單，詳見

https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=105&lid=116&id=125

▲就讀澎湖吉貝國中的陳韋伶，與校長吳憶如遠從澎湖離島，搭船、飛機、捷運、遊覽車才抵達福隆。



▲普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師，圓滿開示。（圖由靈鷲山佛教教團提供）