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瘋電影／TÁR塔爾　史上獲得最多女主角提名得獎電影

文／賴賴

▲▼TÁR塔爾。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

就是衝著凱特布蘭琪來看的，入圍２７座女主角，這實在也太誇張了，而這部電影並非真人真事，整個故事是虛構出來的，也就是說這個腳色的原型，除了劇本以外，完完全全是凱特布萊琪把這個腳色生得像真人真事，實在太驚豔，看完電影做功課才知道，凱特布來琪為了詮釋這個腳色，花一年學鋼琴，花一年學德語，她所飾演的女同志，自然到真以為他就是個女同志，今年相信他捧獎捧不完。

塔爾本身就是個典型美國的白人男性主義思想的設定，雖然他是一個女同志，但除了他的性別是個女性，其他和男人完全沒有兩樣，差別是她不好色，還是個工作狂，一切以工作導向為前提，少了人情味，不會做人使得她備受指點，因為她自己不在乎他人眼光，導致最後眾叛親離，很典型的魔羯座人設，高冷的優越使得她倍加勞碌，這部電影重點不在性別，而在因為性別而模糊的職場劇，一個能力強地位高的優越領導者，不能只活在自己認定的世界裡，不小心會被禿鷹吃掉。

片　　名：TÁR塔爾
英文片名：Tár
類　　型：音樂/歌舞、劇情
上映日期：2023-03-10
片　　長：02時38分
導　　演： 陶德菲爾德(Todd Field)
演　　員： 凱特布蘭琪(Cate Blanchett) 、 諾耶米梅蘭特(Noémie Merlant) 、 妮娜荷絲(Nina Hoss) 、 馬克史壯(Mark Strong) 、 亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

編劇/製片/導演陶德菲爾德全新力作，《TÁR塔爾》一片由凱特布蘭琪領銜主演莉迪亞塔爾，德國一支知名管弦樂團史上首位女性首席指揮家。她在電影的一開始正值事業巔峰，她正準備舉辦她的新書發表會，也將現場指揮備受期待的馬勒第五號交響曲，但是她的人生卻在接下來的幾個星期之內完全分崩離析。這部電影強烈批判了權力，以及權力對當今社會造成的衝擊。

▲▼TÁR塔爾。（圖／yahoo）

▲專業拚搏不管他人死活的高級主管性格。

▲▼TÁR塔爾。（圖／yahoo）

▲完全沉溺在自己工作成就裡，不知人間煙火。

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