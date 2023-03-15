奧客耍小聰明訂餐廳　店家「留10人位」被當備胎！這招回嗆超過癮

▲餐廳接受訂位，卻常被奧客放鳥。（示意圖／翻攝自Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

不少餐廳雖然開放訂位，但不會先收取訂金，給客人方便，卻也因此常有被客人放鳥的情形。一名業者就分享，近日有客人要訂10人的位置，友人卻在一旁說「先訂起來當天再看大家意願要去哪間」，讓他相當不滿，「為了一組把我們當備胎又不願付訂金的客人，我們當天要拒絕多少其他來客啊？」

原PO昨（14）日在「爆怨公社」發文表示，該名客人來電詢問價位後，詢問身邊友人「要先訂嗎」，友人則回「沒關係啦先訂起來好了！當天再看大家意願要去哪間啦」，原PO回覆當天（4/1）因為是假日要先收訂金，則被客人嫌麻煩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來原PO說，「可以不用訂金沒關係」，「不過你們可能訂了很多家店，也不一定來我們這，同樣的我們也有很多客人，不一定先等到你們，所以如果有其他客人先進來，就要麻煩你們在門口等候了」，該名客人則說，「你在開什麼玩笑？這哪叫訂位啊」，原PO便回應，「我才以為你們在開愚人節玩笑咧！這叫訂位喔」。

原PO最後無奈於文章指出，「為了一組把我們當備胎又不願付訂金的客人，我們當天要拒絕多少其他來客啊？你要把人當備胎，那被別人當成備胎，也只是剛好而已吧」。

貼文曝光後，不少網友留言表示，「難怪很多生意不錯的只接受現場候位」、「一堆台灣人都會把預訂不當一回事」、「沒道理這種垃圾行為只有店家需要承擔風險」、「重點還10個人，好意思喔」、「這樣終於知道為什麼其他人想訂都訂不到了，原來就是會有這種人」。