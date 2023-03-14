電梯工扳手24樓墜落驚呼「啊幹」　同事抬頭一看慘插進頭骨

▲電梯安裝員不慎碰掉地板上的扳手，讓樓下工作的同事當場遭殃...（示意圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／綜合報導

一名蘇姓電梯安裝員2021年7月到新北市土城某社區維修，明知同事王男在13樓工作，卻未遵守不得「高低作業」規定，在同一電梯井24樓作業，又不慎碰掉地板上的扳手，導致扳手墜落。當時王男聽到聲響，下意識抬頭查看，怎料扳手不偏不倚插進他頭骨內。新北地檢署偵結後，近日依過失致重傷害罪嫌起訴蘇男。

根據檢方調查，蘇、王2人2021年7月1日到土城某社區進行電梯更新工程，但蘇違反同一電梯井不得同時上下方進行作業的規定，趁著王姓同事在13樓至14樓間工作，自己在24樓機房搬運鋼索，怎料途中不慎觸碰地板上的扳手，導致扳手從機房預留孔洞墜下，讓他當場驚呼「啊幹！」

王男聽到上方聲響，下意識抬頭查看，不料一支扳手從天而降，不僅砸中他額頭，還當場插入他頭骨內，導致他重傷送醫，緊急進行顱內手術，勉強撿回一命。不過，王男受到創傷性腦損傷、腦出血等重傷害，出現右側肢體偏癱等情況。

事後，王男提告，稱自己聽到蘇男大叫一聲「啊幹！」才抬頭查看。蘇男則全盤否認此事，指自己當時只有搬運鋼索，沒有拿扳手，也沒看到扳手，更未動到地面上的物品。不過，檢方不採信蘇男辯詞，近日偵結後，14日依過失致重傷害罪嫌起訴。

▼扳手墜落，當場插進王男頭骨。（示意圖／取自pexels）