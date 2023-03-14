偷錢被認出「絞殺房東太太」　啦啦隊前國手一審逃死理由出爐

▲房東太太好心讓劉殷瑋提前入住，卻慘遭劉男偷錢殺害。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃哲民／台北報導

曾是啦啦隊國手的新北市34歲教練劉殷瑋，前年(2021年)清晨溜進房東太太屋內行竊，被認出後涉痛下殺手摀住對方口鼻活活悶死，搜刮財物逃走並傳訊息給死者故布疑陣，仍被檢警識破、逮捕歸案，劉男認罪聲稱「不知道如何彌補」，死者家屬強烈要求判死，新北地院審結，認定劉男非預謀殺人、尚非全無教化可能性，今依強盜殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

劉殷瑋(在押)有公共危險、竊盜等前科，他身材壯碩，曾以國手身分出國參加2012年啦啦隊公開賽，獲得混合雙人銅牌，之後擔任教練，卻染上毒癮，2020年間因新冠肺炎疫情嚴峻，劉男工作陷入停擺，加上右腳十字韌帶受傷，經濟陷入困頓，他改開麻將館企圖翻身，卻擋不住毒品誘惑，四處向親友借錢應急，債務越滾越多。

前年(2021年)11月間，劉男因毒害導致個性日益暴躁，和同住家人屢起爭執，因而透過臉書社團「愛新莊我是新莊人」，連繫張貼招租資訊的65歲馮姓婦人，從同年12月1日起，以每月1萬6000元承租對方在新莊區化成路1間5樓電梯華廈，馮婦就住在樓上，她體諒劉男處境，同意劉男提前在11月24日入住。

不料劉男因缺錢買毒，搬進新家才3天，就在同月26日清晨4點多，爬窗溜進馮婦屋內翻箱倒櫃，得手現金2000元、1支手錶跟1副耳環，馮婦驚醒高聲詢問「是誰」，遭劉男摀嘴威嚇，她急忙放低姿態讓劉男放鬆，一同走出臥房後立馬大喊「有小偷！」當場遭劉男仗著手勁勒昏。

▲劉殷瑋(中)否認意圖殺人滅口，辯稱摀住馮婦口鼻只想阻止叫喊。（圖／記者陳雕文攝）

劉男俯身查看馮婦狀況，馮婦緩緩甦醒，睜眼認出劉男、馬上再大聲呼救，劉男擔心事跡敗露，涉從屋內拿枕頭猛力按壓馮婦頭臉，馮婦口鼻遭摀住、無法呼吸，活活被悶死，劉男趕緊清除屋內痕跡，帶著搜刮得來的財物爬窗逃走，把珠寶拿去當舖想變現，但因拿不出購買證明，被業者以來路不明為由拒收。

馮婦家人發現馮婦遺體，報案追查，檢警從馮婦遺體頸部可疑瘀痕，研判不是接種疫苗所致，而是遭到謀財害命，隔天並循線逮捕劉男。劉男被檢警突破心防而認罪，還打聽「死刑如何執行」，到案被羈押至今，當鋪業者得知差點被劉男陷害，大罵劉男「這畜生，真想打他！」

馮婦家人悲痛逾恆，拒絕跟劉男調解，主張劉男犯行毫無教化可能，強烈要求判死。劉男辯稱無意殺人滅口，只想摀住對方口鼻阻擋喊叫，他並自稱犯案前吸毒，所以對行凶過程僅有片段印象。

法官指劉男的智識程度，很清楚這種舉動可能害人窒息死亡，且劉男犯案前沒有任何精神疾病就診紀錄，劉男落網也沒驗出吸毒反應，認定劉男行竊失風、由偷變搶更痛下殺手，因此依法定刑為死刑或無期徒刑的強盜殺人罪論處，且無減刑空間。

不過法官認為，劉男從小就養成逃避、僥倖心態，案發後還傳訊息給馮婦，企圖故布疑陣裝作不知情，但劉男的前科都非暴力犯罪，本案行竊時毫無偽裝或換裝，用於悶殺馮婦的枕頭是隨手在屋內取得，顯非預謀殺人，而是被馮婦認出後情急所為。

此外，劉男供稱「我知道做錯事了，不知道如何彌補家屬的損害，我對家屬感到抱歉」等語，法官認為劉男並非全無悔悟，加上劉男父母、姊姊持續關心劉男，未來仍願接納劉男，鑑定也指劉男不是終身持續犯類型，法官據認定劉男尚非毫無教化可能，判劉男無期徒刑、褫奪公權終身，在監禁歲月中確實反省所為，可上訴。