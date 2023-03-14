　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷錢被認出「絞殺房東太太」　啦啦隊前國手一審逃死理由出爐

▲▼涉嫌殺害女房東，劉殷瑋平時擔任啦啦隊教練。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲房東太太好心讓劉殷瑋提前入住，卻慘遭劉男偷錢殺害。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃哲民／台北報導

曾是啦啦隊國手的新北市34歲教練劉殷瑋，前年(2021年)清晨溜進房東太太屋內行竊，被認出後涉痛下殺手摀住對方口鼻活活悶死，搜刮財物逃走並傳訊息給死者故布疑陣，仍被檢警識破、逮捕歸案，劉男認罪聲稱「不知道如何彌補」，死者家屬強烈要求判死，新北地院審結，認定劉男非預謀殺人、尚非全無教化可能性，今依強盜殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

劉殷瑋(在押)有公共危險、竊盜等前科，他身材壯碩，曾以國手身分出國參加2012年啦啦隊公開賽，獲得混合雙人銅牌，之後擔任教練，卻染上毒癮，2020年間因新冠肺炎疫情嚴峻，劉男工作陷入停擺，加上右腳十字韌帶受傷，經濟陷入困頓，他改開麻將館企圖翻身，卻擋不住毒品誘惑，四處向親友借錢應急，債務越滾越多。

前年(2021年)11月間，劉男因毒害導致個性日益暴躁，和同住家人屢起爭執，因而透過臉書社團「愛新莊我是新莊人」，連繫張貼招租資訊的65歲馮姓婦人，從同年12月1日起，以每月1萬6000元承租對方在新莊區化成路1間5樓電梯華廈，馮婦就住在樓上，她體諒劉男處境，同意劉男提前在11月24日入住。

不料劉男因缺錢買毒，搬進新家才3天，就在同月26日清晨4點多，爬窗溜進馮婦屋內翻箱倒櫃，得手現金2000元、1支手錶跟1副耳環，馮婦驚醒高聲詢問「是誰」，遭劉男摀嘴威嚇，她急忙放低姿態讓劉男放鬆，一同走出臥房後立馬大喊「有小偷！」當場遭劉男仗著手勁勒昏。

▲▼新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

▲劉殷瑋(中)否認意圖殺人滅口，辯稱摀住馮婦口鼻只想阻止叫喊。（圖／記者陳雕文攝）

劉男俯身查看馮婦狀況，馮婦緩緩甦醒，睜眼認出劉男、馬上再大聲呼救，劉男擔心事跡敗露，涉從屋內拿枕頭猛力按壓馮婦頭臉，馮婦口鼻遭摀住、無法呼吸，活活被悶死，劉男趕緊清除屋內痕跡，帶著搜刮得來的財物爬窗逃走，把珠寶拿去當舖想變現，但因拿不出購買證明，被業者以來路不明為由拒收。

馮婦家人發現馮婦遺體，報案追查，檢警從馮婦遺體頸部可疑瘀痕，研判不是接種疫苗所致，而是遭到謀財害命，隔天並循線逮捕劉男。劉男被檢警突破心防而認罪，還打聽「死刑如何執行」，到案被羈押至今，當鋪業者得知差點被劉男陷害，大罵劉男「這畜生，真想打他！」

馮婦家人悲痛逾恆，拒絕跟劉男調解，主張劉男犯行毫無教化可能，強烈要求判死。劉男辯稱無意殺人滅口，只想摀住對方口鼻阻擋喊叫，他並自稱犯案前吸毒，所以對行凶過程僅有片段印象。

法官指劉男的智識程度，很清楚這種舉動可能害人窒息死亡，且劉男犯案前沒有任何精神疾病就診紀錄，劉男落網也沒驗出吸毒反應，認定劉男行竊失風、由偷變搶更痛下殺手，因此依法定刑為死刑或無期徒刑的強盜殺人罪論處，且無減刑空間。

不過法官認為，劉男從小就養成逃避、僥倖心態，案發後還傳訊息給馮婦，企圖故布疑陣裝作不知情，但劉男的前科都非暴力犯罪，本案行竊時毫無偽裝或換裝，用於悶殺馮婦的枕頭是隨手在屋內取得，顯非預謀殺人，而是被馮婦認出後情急所為。

此外，劉男供稱「我知道做錯事了，不知道如何彌補家屬的損害，我對家屬感到抱歉」等語，法官認為劉男並非全無悔悟，加上劉男父母、姊姊持續關心劉男，未來仍願接納劉男，鑑定也指劉男不是終身持續犯類型，法官據認定劉男尚非毫無教化可能，判劉男無期徒刑、褫奪公權終身，在監禁歲月中確實反省所為，可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／《霹靂火》編劇鄭文華癌逝　遺孀：謝謝觀眾還記得他
連日「咬牙」幫中華隊加油　他嘴巴卡住張不開
再干擾罰球！LuxyGirls啦啦隊臀晃一半「露丁字褲」
21歲投手連K掉大聯盟3球星！　賽後馬上簽約
買午餐驚見「D奶女神」炒飯！　本尊身分曝
「台版彈簧刀」無人機　中科院首度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女迴轉失控！整輛車「衝上分隔島」　左前輪爆胎卡死

北市彩虹橋步道男子持雙刀揮舞　嚇壞夜跑民眾！警重裝壓制上銬

坎坷逃亡路線曝！朱漢宗為拜亡父　走路13km…轉3趟車才回到家

快訊／大港橋邊驚傳落水！視障男「以為前面有路」下秒撲通跌進海

偷錢被認出「絞殺房東太太」　啦啦隊前國手一審逃死理由出爐

外籍女涉竊竟遭「假搜身真搓胸」　色警記大過調警備隊

父女經營博弈網站兼洗錢爽賺上億　查扣4房產+保時捷、BMW

600萬入國庫！高鐵台中科技執法半年開出1.3萬罰單　這違規最多

百公斤壯男「違規引關注」跳車狂奔　躲頂樓喘到「跑不動」栽了

桃園虎頭山凌晨大火烈焰沖天　疑垃圾掩埋場廢棄物被引燃

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

台中女迴轉失控！整輛車「衝上分隔島」　左前輪爆胎卡死

北市彩虹橋步道男子持雙刀揮舞　嚇壞夜跑民眾！警重裝壓制上銬

坎坷逃亡路線曝！朱漢宗為拜亡父　走路13km…轉3趟車才回到家

快訊／大港橋邊驚傳落水！視障男「以為前面有路」下秒撲通跌進海

偷錢被認出「絞殺房東太太」　啦啦隊前國手一審逃死理由出爐

外籍女涉竊竟遭「假搜身真搓胸」　色警記大過調警備隊

父女經營博弈網站兼洗錢爽賺上億　查扣4房產+保時捷、BMW

600萬入國庫！高鐵台中科技執法半年開出1.3萬罰單　這違規最多

百公斤壯男「違規引關注」跳車狂奔　躲頂樓喘到「跑不動」栽了

桃園虎頭山凌晨大火烈焰沖天　疑垃圾掩埋場廢棄物被引燃

快訊／本土猴痘再增4例！分布3北1南　接觸者72人「14人高風險」　　

快訊／連6天低於萬例！今本土+9860、增28死　口罩再鬆綁下月中檢討

韓劇演員話題排行出爐！《黑暗榮耀》7人上榜　「宋慧喬排第二」

帶全家吃壽司郎準備結帳　迴轉台「突送5甜點」！爸轉頭一看崩潰

《台灣霹靂火》編劇鄭文華癌逝！　遺孀曝他對抗病魔仍在創作

捷迅拓展創新局、添新客戶　今年估仍將逆勢成長

基捷分攤款17億暴增至53億　王鴻薇轟林右昌：中央是秋後算帳？

三上悠亞「引退作」撩上衣封面曝光！　發行日公開…AV達人預言女神動向

任嘉倫暴瘦剩60公斤　和迪麗熱巴「熱戀」曝：完全沒磨合期

清明5天連假！國道交通量上看1.4倍　4狀況害回堵最高罰6千元

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後就出軌判賠

彰監受刑人朱漢宗脫逃！「右眼下有痣」　警方查緝中

明仁會「囂張春酒」桌次表曝！　香港黑幫竟跨海相挺

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

快訊／南市婦幼隊35歲警開槍自戕！緊急送醫不治

即／彰監受刑人朱漢宗脫逃23小時　永靖家中被逮

即／彰化監獄受刑人脫逃！刑事局發布查緝專刊

彰監受刑人脫逃原因曝！為當孝子給亡父上香落跑

警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

即／師大公館校區傳墜樓！20歲女無生命跡象

落網第一視角曝！　朱漢宗被逮笑了

女大生超商實習常出包　師傅怒「再犯陪上床」

更多熱門

相關新聞

啦啦隊「經典女孩」驚艷全世界！

啦啦隊「經典女孩」驚艷全世界！

這幾天在台灣最大的話題，是世界棒球經典賽。台灣隊在和世界強隊的比賽中，取得了兩勝兩敗的成績。雖然有點遺憾沒能進入第二輪，但球員們的拚搏精神，不僅感動了整個台灣，也讓全世界看到台灣。

啦啦隊女神曝張育成私下面：完全被圈粉！

啦啦隊女神曝張育成私下面：完全被圈粉！

林襄為何人氣高？「1特色」被狂讚

林襄為何人氣高？「1特色」被狂讚

台式應援「喊得贏美國主場」？MLB粉突道歉

台式應援「喊得贏美國主場」？MLB粉突道歉

台式應援驚呆老外　1年代更瘋：整晚都幻聽

台式應援驚呆老外　1年代更瘋：整晚都幻聽

關鍵字：

強盜殺人房東太太啦啦隊謀財害命殺人滅口

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後就出軌判賠

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面