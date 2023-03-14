波音787降落遇「恐怖妖風」！上下狂晃...機長驚：幾乎失去控制

▲知名YouTuber在執飛越航波音787準備降落時遇到怪風。（圖／翻攝自YT 型男機長瘋狂詹姆士）

網搜小組／許凱彰報導

飛機起飛與降落是飛行中最為危險的時段，而此時遇到問題考驗著機長與副機師的經驗與危機處理能力。知名YouTuber型男機長瘋狂詹姆士（粉絲稱大佬）在頻道中分享一次遇到風切變的降落經驗，他甚至直言「（飛機）在落地前一刻，幾乎失去了控制」。

詹姆士在影片中提到當時的狀況，在一月中一次駕駛越南航空一架波音787-9客機VN300，從越南胡志明（SGN）起飛飛往東京成田（NRT），在落地進場前遇到風切變（亦稱為風切、風剪），風非常亂，駕駛艙中也晃動地相當厲害，當無線電高度表喊到100呎時，正是風切變的地方，機長與身旁的副機師突然變成上下上下晃動，一路持續到落地之後。

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▲飛機在即將著陸時遇到風切變。（圖／翻攝自YT 型男機長瘋狂詹姆士）

影片中可見，由東京成田機場塔台回報，「所有班機注意，飛行員報告『風切變警告』，風向320、風速21海里」，身為機長的詹姆士先飆罵了一聲，後來飛機下降到了1000英尺時，機長先進行穩定性進場的檢查確認；下降至500英尺時，機長也回報飛機狀況穩定，同時也關閉了自動駕駛，接近決斷點時，機長決定繼續完成進場落地，結果在最後一刻遇到風切變，直到減速板升起、確認發動機反推裝置正常、自動煞車也關閉，飛機穩定後才鬆一口氣。

▲機艙內部劇烈搖晃。（圖／翻攝自YT 型男機長瘋狂詹姆士）

詹姆士在跟副機師聊天的時候表示，在飛機接觸到地面的前一刻，他幾乎無法控制飛機，而且已經盡他最大的力量去拉飛機的操縱桿。

不少網友在看了整段影片後紛紛留言說，「每次坐到亂流很嚴重的飛機，平安落地之後，都會很想看看這班的機師，並且打從心裡感激他們」、「給所有將旅客送達目的地的飛行員掌聲」、「由衷欽佩和感激每一次的降落，機師一流的膽識和技術」、「看完真的肅然起敬」、「安全的飛機駕駛最大的價值」、「真的是很驚心動魄的降落」。