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「珍珠奶茶加什麼」台灣人會崩潰　眾人點名3個字：變地獄食品

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲珍珠奶茶加什麼會讓台灣人生氣，眾人點名3個字「根本地獄食物」。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／趙蔡州報導

許多美食傳到國外後，經常會與當地食材結合，形成全新的口味，但這種口味不一定會被發源地的人接受，其中著名的就是「夏威夷披薩」。一名網友就好奇，珍珠奶茶算是台灣經典庶民食物之一，「在珍奶裡加什麼，或換什麼料，台灣人會崩潰」貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，珍珠奶茶應該算台灣經典庶民食物之一，地位如同披薩之於義大利、拉麵之於日本，也因此讓他相當好奇，「在珍奶裡面加什麼，或把珍奶的組合換成什麼，台灣人會崩潰啊」，像是把香菜打成汁，變成香菜珍奶，大家可以接受嗎。

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▲▼在珍奶裡加什麼或換什麼台灣人會崩潰。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，「加三色豆是什麼地獄食品」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人表示，加「三色豆」完全不能接受，「三色豆奶茶，嘔嘔嘔」、「加三色豆是什麼地獄食品」、「三色豆奶茶無誤」、「加三色豆的請自盡」、「三色豆奶茶禁止」、「香菜奶茶配三色豆，最恐怖」。

也有人說，「奶茶魯肉飯，南部人直接哭給你看」、「珍奶肉圓」、「看有沒有人發明，加芹菜」、「配白飯真的很噁」、「珍奶拌飯、珍奶拉麵、珍奶握壽司」、「鹹珍奶，跟鹹豆漿一樣放嘔吐物就是新商品」。

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