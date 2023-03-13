　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10年前「全裸金大班命案」　鐵門字條曝光

舞廳宿舍發生命案，警方獲報上樓採證。（東森新聞提供）

▲舞廳宿舍發生命案，警方獲報上樓採證。

圖文／鏡週刊

2011年7月18日晚間7點多，台北市警察局某分局接獲報案，指一間舞廳旁的公寓3樓發生命案，警方到場後，發現1名40多歲的中年男子全身赤裸陳屍床上，頸部纏了1條皮帶。

當年承辦此案的小隊長洪晨鐘告訴本刊，他抵達命案現場後，發現鐵門上貼有1張字條，上面寫著「我被你偷怕了，你要什麼，請貼紙條通知我！」加上門鎖完好、未遭破壞，警方一度懷疑可能是小偷闖空門、意外碰到屋主，結果由偷變搶，最後殺人滅口。

警方邊蒐證邊聯繫報案人—1名舞廳的少爺服務生，他表示，舞廳的M姓經理，晚間6點該上班人卻未到，且一直無法聯絡上，才會到他的住處找人，當時鐵門上鎖，他請鎖匠開門查看，結果看到M男陳屍床上。

▼發生命案的宿舍鐵門上，貼著向小偷喊話的字條。

發生命案的宿舍鐵門上，貼著向小偷喊話的字條。（翻攝畫面）

報案人告訴警方，死者46歲、已婚，有1個小孩，家住新北汐止，早期在另1間舞廳工作，後來該舞廳結束營業，才轉戰這間舞廳，因為手上有不少舞小姐，大家都稱他「M大班」，至於他陳屍的地方，則是舞廳承租讓舞小姐休息的臨時宿舍。

▼本案死者是舞廳大班，旗下有多名舞小姐。

本案死者是舞廳大班，旗下有多名舞小姐。（東森新聞提供）

由於死者頸部被皮帶纏繞，枕頭上全是血，加上他是舞廳大班，屬於八大行業成員，洪晨鐘一開始懷疑，可能是窒息式性愛玩過頭不小心喪命。為釐清案情，洪進一步檢視死者房間，發現桌上有些微灰塵，卻有某1塊特別乾淨，似乎曾經放過物品。

▼林男（左）供稱，死者（右）企圖對他肛交，才會用皮帶將對方勒斃。

林男（左）供稱，死者（右）企圖對他肛交，才會用皮帶將對方勒斃。（示意畫面）

洪晨鐘問報案人，知不知道該處放過什麼東西？對方表示應是死者的電腦；另一方面，由於現場遍尋不著死者的手機，加上地板留有撕開用過的保險套，警方因此改變偵辦方向，認為凶手可能與死者熟識，或是曾經聯絡過，才會把死者的手機、電腦帶走，企圖湮滅證據。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【舞廳大班買春亡2】衣櫃鉅款不翼而飛　「小班長」點破凶嫌身分
【舞廳大班買春亡3】賣命援交為女友籌墮胎費　他對大班狠下毒手原因曝光
【舞廳大班買春亡】退伍特種兵賣淫被硬上　舞廳經理遭報復全裸慘死

ET快訊
中華隊大換血落敗　選訓委員點出「2大問題」
林心如突辭演…張鈞甯救火頂替「接公視新劇」
籃籃「跳到小腿發炎」強忍淚水　高鐵聽球迷1句話瞬間潰堤
快訊／以色列3比1逆轉尼加拉瓜　死亡D組場場硬仗
快訊／關繼威奪奧斯卡「最佳男配角」　等30年終於拿下小金人
美政府出手了！確保矽谷銀行客戶存款安全　阻金融風暴擴大
18:8提前扣倒！　加拿大單場得分寫紀錄
快訊／國1湖口段「4車追撞」　回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄警清晨值勤…巡邏車路口遭撞「車尾爛毀」！後座1警輕傷

5歲女兒遭牽走猥褻！父母活活打死他　1關鍵獲輕判

10年前「全裸金大班命案」　鐵門字條曝光

快訊／國1湖口段「4車追撞」　回堵5公里

快訊／國1「3車追撞」　回堵4公里

10年前慘案！退伍特種兵賣淫被硬上　勒斃全裸「M大班」

二膽上兵已發離營通報　3月15日未歸將遭通緝

二膽上兵失聯第5天　陳父再發聲「相信1事」：只能等

快訊／上班注意！　國1大貨車自撞「貨櫃傾斜」

22歲妹廁所遭偷拍！桌遊店長「抹布蓋手機」對準馬桶　7受害者喊告

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

鳳梨被封「護國冥燈」！網跪求買古巴　春風近拍林襄遭女助理嗆：好噁心XD

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

女騎士行經路口不讓行人　男當場教訓「揮拳巴頭」

高雄警清晨值勤…巡邏車路口遭撞「車尾爛毀」！後座1警輕傷

5歲女兒遭牽走猥褻！父母活活打死他　1關鍵獲輕判

10年前「全裸金大班命案」　鐵門字條曝光

快訊／國1湖口段「4車追撞」　回堵5公里

快訊／國1「3車追撞」　回堵4公里

10年前慘案！退伍特種兵賣淫被硬上　勒斃全裸「M大班」

二膽上兵已發離營通報　3月15日未歸將遭通緝

二膽上兵失聯第5天　陳父再發聲「相信1事」：只能等

快訊／上班注意！　國1大貨車自撞「貨櫃傾斜」

22歲妹廁所遭偷拍！桌遊店長「抹布蓋手機」對準馬桶　7受害者喊告

台股跌逾60點失守15500關卡！　台積電平盤開出

「HONDA新入門休旅」泰國開賣！折合新台幣70萬　將成全球戰略車

高雄警清晨值勤…巡邏車路口遭撞「車尾爛毀」！後座1警輕傷

林口千坪基地校園宅「森聯上上謙」　坐享景觀＋工一工業區前景

要打雷了　「解渴春雨鋒面」報到時間曝

星巴克13、14日第二杯半價！星冰樂、限定口味都能點　快揪親朋好友喝爆

甄子丹現身奧斯卡惹火10萬人！遭抗議逼退　現場照曝光：幾條街都封了

「TOYOTA C-HR日本停產」說再見！將由Corolla Cross補位

中華隊換血　劉育辰點出2課題：旅外本土差異、投手養成

亞洲航空拋突襲震撼價！台北飛宿霧「機票單程1元起」　今起開搶

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

社會熱門新聞

快訊／上班注意！　國1大貨車自撞「貨櫃傾斜」

退伍特種兵賣淫被硬上　勒斃全裸「M大班」

桌遊店長偷拍！7正妹上廁所被拍氣炸要告

快訊／台南永康深夜傳工廠火警

二膽上兵失聯第5天　陳父再發聲

「車站伸手哥」借5千元卻失聯　挨告

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

快訊／國1湖口段「4車追撞」　回堵5公里

南消神救援與死神拔河成功搶命

無良旅行社！派車超載上國道　風味餐變冷便當

二膽上兵3月15日未歸將遭通緝

2米輸水管裂　竹市8萬戶受影響

台南虐殺幼小浪浪哀嚎抽搐慘死兇嫌嚴辦

女騎士遭23公分中柱插腿　直達膝蓋

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

快訊／張育成凌晨感性發文

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

義大利、古巴晉級　台灣資格賽打起？

矽谷銀行倒閉恐重挫台股！　分析師示警：創近10年最大利空

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

消防員上班結果自家失火　妻兒4人喪命

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面