10年前「全裸金大班命案」　鐵門字條曝光

▲舞廳宿舍發生命案，警方獲報上樓採證。



圖文／鏡週刊

2011年7月18日晚間7點多，台北市警察局某分局接獲報案，指一間舞廳旁的公寓3樓發生命案，警方到場後，發現1名40多歲的中年男子全身赤裸陳屍床上，頸部纏了1條皮帶。

當年承辦此案的小隊長洪晨鐘告訴本刊，他抵達命案現場後，發現鐵門上貼有1張字條，上面寫著「我被你偷怕了，你要什麼，請貼紙條通知我！」加上門鎖完好、未遭破壞，警方一度懷疑可能是小偷闖空門、意外碰到屋主，結果由偷變搶，最後殺人滅口。

警方邊蒐證邊聯繫報案人—1名舞廳的少爺服務生，他表示，舞廳的M姓經理，晚間6點該上班人卻未到，且一直無法聯絡上，才會到他的住處找人，當時鐵門上鎖，他請鎖匠開門查看，結果看到M男陳屍床上。

▼發生命案的宿舍鐵門上，貼著向小偷喊話的字條。

報案人告訴警方，死者46歲、已婚，有1個小孩，家住新北汐止，早期在另1間舞廳工作，後來該舞廳結束營業，才轉戰這間舞廳，因為手上有不少舞小姐，大家都稱他「M大班」，至於他陳屍的地方，則是舞廳承租讓舞小姐休息的臨時宿舍。

▼本案死者是舞廳大班，旗下有多名舞小姐。



由於死者頸部被皮帶纏繞，枕頭上全是血，加上他是舞廳大班，屬於八大行業成員，洪晨鐘一開始懷疑，可能是窒息式性愛玩過頭不小心喪命。為釐清案情，洪進一步檢視死者房間，發現桌上有些微灰塵，卻有某1塊特別乾淨，似乎曾經放過物品。

▼林男（左）供稱，死者（右）企圖對他肛交，才會用皮帶將對方勒斃。



洪晨鐘問報案人，知不知道該處放過什麼東西？對方表示應是死者的電腦；另一方面，由於現場遍尋不著死者的手機，加上地板留有撕開用過的保險套，警方因此改變偵辦方向，認為凶手可能與死者熟識，或是曾經聯絡過，才會把死者的手機、電腦帶走，企圖湮滅證據。

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