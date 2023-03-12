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桃園聾啞協進會高鐵旅遊「手」體驗　拓展生活視野

▲桃園聾啞協進會高鐵旅遊「手」體驗

▲桃園聾啞協進會高鐵旅遊「手」體驗。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣高鐵愛心不間斷，用愛開啟溫馨「手」航。高鐵桃園站12日來了一群特別的旅客，不停開心揮舞雙手，他們是來自「桃園聾啞協進會」的旅客，即將搭乘高鐵前往雲林旅遊，興奮地使用手語交談。

▲桃園聾啞協進會高鐵旅遊「手」體驗

出發前，高鐵桃園站副站長蕭宇彤特地致贈象徵性的高鐵大車票，也獻上滿滿祝福，希望透過今天旅程能讓這群聽障朋友拓展生活視野，增進情誼及生活體驗，同時留下難忘的回憶。

▲桃園聾啞協進會高鐵旅遊「手」體驗

「桃園聾啞協進會」曹翔京理事長表示，對一般人來說很普通的日常生活，但若沒有手語翻譯或是文字輔助，對聽障者就像來到一個語言不通的國家，到處困難重重。例如車站廣播、景點導覽或是注意事項等，聽障者都難以獲得即時資訊，因此參加意願低落；這次在高鐵公司的協助下，舉辦屬於聽障者的團體旅行，旅程中可以盡情地與旅伴聊天、分享，並藉由陪伴者的手語翻譯，了解車站的乘車資訊與景點的文化，是一趟開心且珍貴的高鐵之旅。

▲桃園聾啞協進會高鐵旅遊「手」體驗

高鐵桃園站表示，高鐵公司關懷弱勢機構與團體，希望這次搭高鐵旅遊的活動，能讓出門不便的聽障朋友，體驗高鐵的服務與便捷。未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，不僅提供旅客安心乘車的環境空間、舒適便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖，積極實踐台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

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