路邊撿到錢包！台北男「錢+卡」全收口袋　警調監視器火速逮人

▲林姓慣竊撿到錢包卻竊取財物，犯行都被監視器拍下。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、郭玗潔／台北報導

台北一名民眾皮夾遺失，被熱心路人撿到派出所，開心領回後卻發現皮夾內重要卡片、現金通通不見，焦急報警。警方調閱現場監視器，發現是林姓慣竊撿到錢包後，洗劫裡面財物再丟棄，警方隨即通知林男到案，全案詢後依竊盜罪嫌函請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

中正第一分局博愛路派出所日前接獲報案，有失主日前因皮夾不慎遺失，被民眾拾獲到派出所，失主在接獲警方通知後，立即至派出所領取，但在清點皮夾內物品時，竟發現短少數張卡片及現金，並立即向警方說明，員警當下釐清事發經過後立即受理報案。

警方針對皮夾最後被發現的地點展開調查，在調閱監視器過程中，發現一名戴著頭巾的男子，經過該地點撿到報案人的皮夾，並趁四下無人快速抽走皮夾內現金及卡片，再隨手將皮夾丟棄，快速離去形跡可疑。警方在確認嫌疑人影像後，針對該犯嫌特徵及穿著相片提供至資料庫比對，確定該男子林姓犯嫌，是經常在中正、萬華區犯案的慣竊，警方隨即通知林嫌到案說明。全案後續依竊盜案送辦。

中正一分局呼籲，民眾拾得遺失物勿貪小便宜，應立即交予警方處理聯繫失主發還，以免吃上竊盜罪，同時自身財物請多加留心看管，以免讓小偷有機可趁。