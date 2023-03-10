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社會 社會焦點 保障人權

大喊「快跑」救小姊弟！慈父「疑為救愛貓」折返　命喪火窟成焦屍

記者邱中岳、黃資真／台北報導

北市信義區和平東路三段1處公寓10日清晨發生火警，小姊弟困在陽台順利被救出，但42歲林姓父親未即時逃生，在頂樓內梯被發現時已成焦屍。據了解，林男疑似在發生火災時，先通知孩子躲到陽台，但他為了救愛貓又折返，才會被嗆昏身亡。

▲▼10日信義區公寓火警。（圖／記者游宗樺攝）

▲姊弟倆當時被父親帶往陽台待援，疑似為了救愛貓又折返原處。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，42歲的林姓男子，與妻子結婚後住在信義區和平東路3段上的一處公寓，並且育有11歲、6歲的姊弟，10日清晨6時許卻傳出火警，警消順利救出躲在陽台的2姊弟，他們不斷呼喊「還有爸爸」，但消防繼續往內搜尋時，發現林男已成焦屍倒在通往頂樓的內梯，目前初判起火點位於廚房，起火原因還有待釐清。

姊弟倆獲救後表示，平時都是父親做早餐，今天早上父親卻突然衝進房間，要他們快跑，並帶到陽台躲起來，卻不幸嗆昏葬身火海，姊弟倆被救出後才知道父親身亡。

▲▼慈父替姊弟做早餐，最後逃生不及成焦屍，林男臉書還放著與妻小一起拍的天倫照。（圖／翻攝林男臉書）

▲家屬透露，一家四口關係和睦，平常幾乎不吵架。（圖／翻攝林男臉書）

死者親屬透露，家裡養了一隻寵物貓，林男可能是為了救貓又折返原處才會命喪火窟，消防人員表示，現場並沒有看到貓咪，但不排除是已經逃出或是同樣被燒死；另外平時一家人日常互動和睦，不會爭吵。

經查，林男與妻子在五分埔賣衣服，近日剛好妻子到韓國補貨，林男一人在台灣負責照顧兒女及店鋪的生意，沒想到卻傳出噩耗，林男妻子接獲消息後錯愕不已，目前正趕回台處理丈夫後事，死者家屬聽聞此事也激動不已，至今難以置信。

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