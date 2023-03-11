　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹消防車「車身有人臉」！背後洋蔥暖哭當地人：癌逝街友捐的

▲▼新竹市一輛消防車貼有人臉，背後原因超暖。（圖／新竹市政府）

▲這輛消防車車身貼有人臉，背後故事相當暖心。（圖／新竹市政府）

記者柯振中／綜合報導

新竹市一輛消防車近日引起討論，車輛右側的車體貼有一張手繪照片，描繪的人物正是已故消防員翁翊凱，而背後的故事也令人鼻酸。原來，該輛消防車是一名名為許慶順的街友罹癌離世後，捐出400萬元積蓄所購入，新竹市消防局為了紀念許慶順，也將車輛命名為「慶順號」，讓2人能夠繼續守護新竹市民。

許慶順是新竹一名街友，因緣際會之下，與城隍廟攤商的老闆娘陳美枝結識。許慶順曾告知陳美枝，想要做好事，而陳美枝是消防局鳳凰志工，因此2人商討後，決定以捐贈消防車的形式，來完成想做好事的願望。

不過在車輛捐出前，許慶順因癌離世，陳美枝只能代為處理捐贈消防車的事宜，最後終於處理完成，許慶順遺留下的400萬財產，變成新竹市消防局的水箱車，在市區內守護市民的生命安全。

▼新竹市一輛消防車貼有人臉，背後原因超暖。（圖／新竹市政府）

▲▼新竹市一輛消防車貼有人臉，背後原因超暖。（圖／新竹市政府）

值得一提的是，臉書粉專《Littse & Vanita手牽手 一起去郊遊》分享，2021年突然接到某位女消防員的私訊，得知年輕隊員翁翊凱受訓時不幸離世，希望他能幫忙畫張手繪照片，用來作為紀念。

而《Littse & Vanita手牽手 一起去郊遊》完成照片後又過了許久，才知道照片的用途，原來是被貼在消防車「慶順號」上面，這樣一來翁翊凱就能跟著許慶順守護市民的心願，跟著在大街小巷裡穿梭，成了新竹市另類的守護神。

對於這項故事，許多網友深受感動，不禁留言回應，「好感人的故事」、「謝謝慶順伯留下的善念，感謝美枝姨的善念循環」、「看完後我既然掉淚！謝謝妳們的善良付出，讓社會有溫暖與溫度，感恩！謝謝」、「很少會有讓我起雞皮疙瘩，眼淚含框的故事，美枝姐熱心感動人」、「這些善心的人物所交織的故事，讓人好感動。」

 
ET快訊
獨／關鍵2分砲助中華隊！張育成賽前向廚師「敬禮」致謝
獨／砸60萬挺中華隊「爽抱95.7萬」！　咖啡店股東嗨爆
2萬球迷捍衛台灣主場　義大利教頭：我真的受到驚嚇
中華隊勝義大利！超商美式下殺「買1送1」　限時1天衝了
注意！　1睡姿「超容易落枕」
強烈冷氣團要來了！一圖看低溫「斷崖式下墜」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹消防車「車身有人臉」！背後洋蔥暖哭當地人：癌逝街友捐的

貨車逆撞2機車1死！女大生回憶「跳車逃命瞬間」：感覺世界都停止

天色昏暗沒路燈！開車返家輾到路倒男　尖石男嚇：人在車底下

品牌之戰！iROO找小S代言卻冒出極似商標　AROO輸了要消失再賠錢

汐止15樓外修遮雨棚「安全鏈斷裂」　41歲工人重摔墜地慘死

新北男外出散步走失　海山警竟在「這裡」找到...送他平安返家

中壢警方破獲百家樂賭場　張善政肯定警方掃蕩黑幫決心

「海外三角交易」詐貸1.1億元　三合微科董事長夫妻遭起訴

88槍擊案「紅龜」2共犯押解返國　檢察總長至嘉勉台南檢警

獨家／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了：我比任何人都急

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

林襄2

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

信義區公寓清晨火警！　2姊弟受困：爸還在裡面

林襄、籃籃狂嗑義大利麵！　「故意沒吃完」力挺中華隊

二膽上兵失蹤29hrs！金防部參謀長曝目標：黃金救援時限找到人

重機女神北宜險被擊落　見山羌站路中下車救援

新竹消防車「車身有人臉」！背後洋蔥暖哭當地人：癌逝街友捐的

貨車逆撞2機車1死！女大生回憶「跳車逃命瞬間」：感覺世界都停止

天色昏暗沒路燈！開車返家輾到路倒男　尖石男嚇：人在車底下

品牌之戰！iROO找小S代言卻冒出極似商標　AROO輸了要消失再賠錢

汐止15樓外修遮雨棚「安全鏈斷裂」　41歲工人重摔墜地慘死

新北男外出散步走失　海山警竟在「這裡」找到...送他平安返家

中壢警方破獲百家樂賭場　張善政肯定警方掃蕩黑幫決心

「海外三角交易」詐貸1.1億元　三合微科董事長夫妻遭起訴

88槍擊案「紅龜」2共犯押解返國　檢察總長至嘉勉台南檢警

獨家／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了：我比任何人都急

高嘉瑜一到德州就收「安珀警報」　手機警鈴大響原因曝光

新竹消防車「車身有人臉」！背後洋蔥暖哭當地人：癌逝街友捐的

《世紀帝國2》墨西哥出奧步「快輸就斷線」　國家盃重賽台灣被逆轉玩家氣炸

金門上兵「游到對岸」可能下場曝！　他揭減輕刑期關鍵：現在還有機會

經典賽》餅總延攬中華之光掌舵　世代傳承再造經典

850萬買到「林口50坪全新房」爽翻！　男星突急脫手曝「致命關鍵」

營養師傳授「護心5招」，提醒大家沒睡飽會很傷「心」

張育成「關鍵2分砲」登大聯盟官網　官方記者：育成做到了！

太爽了！中華隊11:7勝義大利　這縣今天豪發1000碗爌肉飯+肉圓

江少慶先發享受比賽　讚隊友打出感動戰役「勝利屬於大家」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

即／二膽失聯上兵找到了　游泳到中國獲救

快訊／信義區公寓火警　「父成焦屍」2姊弟困陽台

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

24歲女喝嗨豪氣送友回家　撞橋墩5人進醫院

他站路邊聊天下秒遭撞飛慘死　無良酒駕男抓到了

她回憶跳車逃命瞬間　感覺世界都停止

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

台中警加強臨檢酒店　一片雙球海晃暈

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

3國中生冰淇淋不吃了　丟地上幫忙倒地騎士

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

汐止工人修遮雨棚「安全鏈斷」　15樓墜下身亡

安置完小姊弟「疑為救愛貓」折返！慈父命喪火窟

更多熱門

相關新聞

開車返家壓到人　男嚇：人在車底下

開車返家壓到人　男嚇：人在車底下

新竹縣消防局晚間7時許接獲一起車禍事故通報，一名32歲男性疑因路倒遭路過的駕駛開車輾過，消防人員抵達時傷者已失去生命意識，目前已送往醫院急救。

買新竹房CP值低　工程師揭1數據「不如買雙北房」

買新竹房CP值低　工程師揭1數據「不如買雙北房」

新竹爆賺社區曝光　屋主轉手「均賺11台賓士休旅車」

新竹爆賺社區曝光　屋主轉手「均賺11台賓士休旅車」

7字頭竹北寶佳案遭疑膨風　實登一口氣掀牌57筆

7字頭竹北寶佳案遭疑膨風　實登一口氣掀牌57筆

6間新開幕特色餐廳

6間新開幕特色餐廳

關鍵字：

新竹消防車手繪翁翊凱許慶順

讀者迴響

熱門新聞

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

獨／砸60萬挺中華隊「爽抱95.7萬」！　咖啡店股東嗨爆

張育成開轟　外媒問敬禮？

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

獨／奪勝功臣！張育成賽前向廚師「敬禮」致謝

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

中華隊明對荷蘭　派黃子鵬先發搶2連勝

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

中華隊首勝開張！3轟打爆義大利

張育成「關鍵2分砲」登大聯盟官網

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

即／二膽失聯上兵找到了　游泳到中國獲救

路上妹子超愛「1穿著」夯炸！一脫下來崩潰了

更多

最夯影音

更多
林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

林襄2

林襄2

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面