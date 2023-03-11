新竹消防車「車身有人臉」！背後洋蔥暖哭當地人：癌逝街友捐的

▲這輛消防車車身貼有人臉，背後故事相當暖心。（圖／新竹市政府）



記者柯振中／綜合報導

新竹市一輛消防車近日引起討論，車輛右側的車體貼有一張手繪照片，描繪的人物正是已故消防員翁翊凱，而背後的故事也令人鼻酸。原來，該輛消防車是一名名為許慶順的街友罹癌離世後，捐出400萬元積蓄所購入，新竹市消防局為了紀念許慶順，也將車輛命名為「慶順號」，讓2人能夠繼續守護新竹市民。

許慶順是新竹一名街友，因緣際會之下，與城隍廟攤商的老闆娘陳美枝結識。許慶順曾告知陳美枝，想要做好事，而陳美枝是消防局鳳凰志工，因此2人商討後，決定以捐贈消防車的形式，來完成想做好事的願望。

不過在車輛捐出前，許慶順因癌離世，陳美枝只能代為處理捐贈消防車的事宜，最後終於處理完成，許慶順遺留下的400萬財產，變成新竹市消防局的水箱車，在市區內守護市民的生命安全。

▼新竹市一輛消防車貼有人臉，背後原因超暖。（圖／新竹市政府）



值得一提的是，臉書粉專《Littse & Vanita手牽手 一起去郊遊》分享，2021年突然接到某位女消防員的私訊，得知年輕隊員翁翊凱受訓時不幸離世，希望他能幫忙畫張手繪照片，用來作為紀念。

而《Littse & Vanita手牽手 一起去郊遊》完成照片後又過了許久，才知道照片的用途，原來是被貼在消防車「慶順號」上面，這樣一來翁翊凱就能跟著許慶順守護市民的心願，跟著在大街小巷裡穿梭，成了新竹市另類的守護神。

對於這項故事，許多網友深受感動，不禁留言回應，「好感人的故事」、「謝謝慶順伯留下的善念，感謝美枝姨的善念循環」、「看完後我既然掉淚！謝謝妳們的善良付出，讓社會有溫暖與溫度，感恩！謝謝」、「很少會有讓我起雞皮疙瘩，眼淚含框的故事，美枝姐熱心感動人」、「這些善心的人物所交織的故事，讓人好感動。」