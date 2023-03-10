天色昏暗沒路燈！開車返家輾到路倒男　尖石男嚇：人在車底下

▲尖石鄉今日晚間發生一起車禍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣消防局晚間7時許接獲一起車禍事故通報，一名32歲男性疑因路倒遭路過的駕駛開車輾過，消防人員抵達時傷者已失去生命意識，目前已送往醫院急救。
警消調查，60歲駕駛為尖石鄉當地居民，晚間駕車行經義興村馬胎返家時，疑因天色昏暗視線不佳，輾過不明原因躺在地上的32歲男性村民。
據了解，事故發生地點為尖石鄉一處產業道路，無路燈照明，消防人員抵達時傷者已無意識，目前該名傷者已由救護車送往竹榮醫院。
▲尖石鄉今日晚間發生一起車禍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣消防局晚間7時許接獲一起車禍事故通報，一名32歲男性疑因路倒遭路過的駕駛開車輾過，消防人員抵達時傷者已失去生命意識，目前已送往醫院急救。
警消調查，60歲駕駛為尖石鄉當地居民，晚間駕車行經義興村馬胎返家時，疑因天色昏暗視線不佳，輾過不明原因躺在地上的32歲男性村民。
據了解，事故發生地點為尖石鄉一處產業道路，無路燈照明，消防人員抵達時傷者已無意識，目前該名傷者已由救護車送往竹榮醫院。
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