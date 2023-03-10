致敬大師：金庸電影展在上海開幕

記者趙禕/上海報導

「光影之間，演繹愛恨情仇…」一幕幕武俠大師金庸筆下的江湖情義，今天在上海電影博物館拉開幃幕；從明天起到三月19日，八部由金庸小說改編的精彩武俠電影將在上海連續放映17場，藉此向大師致敬。

▲「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展今天在上海電影博物館開幕。（圖／記者趙禕攝）

今天是文壇才子、著名報人和作家查良鏞（筆名金庸）的99歲冥誕，香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處與上海電影博物館合辦「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展向這位享譽全球華人圈的大師致敬！影展今天在上海電影博物館開幕，將要展映的八部電影分別是1953年版「絕代佳人」、1960年版越劇電影「王老虎搶親」、1958－59年版「射雕英雄傳」上／下集、1977年版「射雕英雄傳」、1978年版「倚天屠龍記」、1987年版「書劍恩仇錄」、1992年版「笑傲江湖II─東方不敗」、1992年版「鹿鼎記」。

▲香港駐滬辦主任蔡亮（中），上海市委統戰部常務副部長兼上海海外聯誼會執行副會長黃紅（左三），上海市政協港澳台僑委員會主任姚海（右三），上海市政府港澳事務辦公室副主任周亞軍（左二），上海電影集團董事長王健兒（右一），上海電影博物館執行館長范奕蓉（左一）及表演藝術家達式常（右二）為「光影江湖—金庸電影宇宙」大師影展揭幕。（圖／記者趙禕攝）

▼展映作品1958－59年版「射雕英雄傳」劇照。（圖／主辦方提供）

▼展映作品1978年版「倚天屠龍記」劇照。（圖／主辦方提供）

▼展映作品1992年版「笑傲江湖II─東方不敗」劇照。（圖／主辦方提供）

香港特區政府駐滬辦主任蔡亮表示，駐滬辦去年在上海舉辦的「金庸展」受到上海和華東地區大批的金庸迷熱捧，反映出大陸民眾對金庸作品的喜愛，也對促進香港和大陸之間的文化交流起了積極作用。以金庸為主題的電影展從更多角度介紹金庸的成就，藉以傳承中國優秀傳統文化、推動兩地文化交流與合作，緬懷這位曠世作家。

▲香港特區政府駐滬辦主任蔡亮。（圖／記者趙禕攝）

這次活動的共同主辦方，上海電影集團董事長王健兒也說，上海電影集團始終堅持推動滬港電影文化交流，兩地共同承擔保護電影文化遺產、促進滬港電影交流的責任和使命；這次影展兼具社會影響和學術價值，上海電影集團希望定格光影親緣，持續連接滬港兩地的歷史、當下與未來，共同促進滬港文化的大繁榮，用電影為兩地人民創造美好生活！

▲上海電影集團董事長王健兒。（圖／記者趙禕攝）

在與會嘉賓為大師影展開幕之後，隨即播映了金庸為坊間傳言是「金庸夢中情人」的夏夢量身打造的編劇首作「絕代佳人」，這也是香港知名影星樂蒂的第一部電影作品。這部黑白老電影把現場大多數年輕觀眾們拉回上個世紀50年代，讓大家感受大師年輕時洋溢的才氣。曾經在1987年版「書劍恩仇錄」裡扮演乾隆皇帝，並因此被提名第七屆香港金像獎影帝的上海電影集團表演藝術家達式常，今天也以特別嘉賓的身份出席開幕典禮。

▲在開幕式上播映的1953年版「絕代佳人」劇照。（圖／主辦方提供）。

▼沉浸在金庸首部作品裡的觀眾。（圖／記者趙禕攝）



▼特邀嘉賓上海電影集團表演藝術家達式常。（圖／記者趙禕攝）



▼達式常在1987年版「書劍恩仇錄」裡扮演乾隆皇帝的劇照。（圖／主辦方提供）

電影「絕代佳人」播映後，主辦方還安排華東師範大學教授毛尖、同濟大學副教授湯惟傑和上海交通大學人文學院副教授王宇平為現場觀眾主講論壇，探討金庸的學術影響力，以及改編自金庸小說的影視作品的影史地位和美學特色。

▲「絕代佳人」映後論壇。（圖／記者趙禕攝）

查良鏞於1924年出生在浙江海寧，在海寧度過童年和青少年時期，中學畢業後前往上海，並在1948年到香港。他從1953年起以筆名「林歡」參與電影編劇工作，1955年開始以筆名「金庸」撰寫武俠小說「書劍恩仇錄」，大受歡迎，他在1972年完成「鹿鼎記」之後封筆，一共創作了15部膾炙人口、風靡全球的作品。金庸的作品塑造出多個形象鮮明的人物，陪伴幾代人成長。他的作品對香港過去幾十年流行文化發展有巨大的貢獻。

▲去年金庸展上金庸與他的小說書名牆。（圖／記者趙禕攝）

從明天起到三月19日，「光影江湖—金庸電影宇宙」展映的八部影片將在上海百麗宮影城和大光明電影院各放映一輪；其中，3月11日和18日的展演，上海電影博物館還會在大廳裡舉辦兩場金庸影視作品的配樂演奏會，為觀眾重現記憶中的經典武俠旋律。