喬治亞人民示威奏效　執政黨撤回外國代理人法案

實習記者任庭儀／編譯

喬治亞共和國7日一讀通過「外國代理人」法案，被認為是效仿俄羅斯總統普丁打壓異己的工具，法案若通過將嚴重侵犯人民權益，引起喬治亞民眾強烈反抗並走上街頭示威。喬治亞執政黨9日宣布，無條件撤回這項備受爭議的法案，以平息社會的憤怒。

▲喬治亞外國代理人法案，抗議群眾訴求「對俄羅斯法律說不」。（圖／路透）



綜合CNN、BBC報導，喬治亞「外國代理人」法案引發國際批評，及民眾大規模示威抗議，數千名示威者聚集在首都特比利西議會大樓外，揮舞喬治亞國旗及歐盟旗幟，並高喊「向俄羅斯說不」。過程中爆發民警衝突，警方使用催淚瓦斯及高壓水砲驅散示威群眾，並逮捕66名抗議者。

▲警方使用催淚瓦斯及高壓水砲驅散示威群眾。（圖／路透）

在經過2日抗爭後，執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）宣布，將無條件廢除該法案，以平息社會的憤怒。

喬治亞國會7日一讀通過《外國影響透明度草案》，要求2成以上資金來自海外的非政府組織，和印刷、網路、廣播媒體等機構，須登記為「外國代理人」並受政府監管，否則將面臨9600美元（約新台幣30萬元）高額鉅款。

▲喬治亞國會一讀通過帶有濃濃俄國色彩的「外國代理人」法案後，掀起一波示威潮。（圖／路透）



喬治亞之夢因其親俄立場長期受民眾批評，這次憑藉國會多數黨的優勢，以76:13票通過《外國影響透明度草案》，不禁讓人聯想到俄羅斯2012年通過《外國代理人法》用以鎮壓異己，令喬治亞民眾萬分質疑，親俄派是否要將國家帶回俄羅斯勢力範圍。

反對黨總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）則表示，如果法案呈交至她手上，她將否決這項法案，「那些支持並為此投下同意票的人都違反了憲法，他們在疏遠我們與歐洲的關係。」