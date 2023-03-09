　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

保送太多吞敗？郭泓志曝當年「大聯盟超慘1場」　教練2句話點醒

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／郭董 懂不懂） 

▲郭泓志分享自身經歷。（圖／翻攝自Facebook／郭董 懂不懂）

記者曾筠淇／綜合報導

2023第5屆世界棒球經典賽昨（8）日開打，中華隊首戰吞敗，以5比12敗給巴拿馬，總教練林岳平對此表示，最大敗處在投手保送偏多，總計9次四死球，才會大量失分。這場比賽也讓郭泓志有感而發，他曾在一局投了6個保送，後來聽了教練的2句話，才讓他下一場的表現更好。

郭泓志在臉書粉專「郭董 懂不懂」上發文回憶道，他在剛上大聯盟的前幾年，有一場一局投了6個保送，下場後，教練就告訴他「不要去糾結你剛剛做了什麼，而是接下來你可以做些什麼改變。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭泓志接續著說，在下一場，他就只投了4個保送，「成長就是在經驗中成長，只要你夠努力，相信一切都會好轉的。」

郭泓志分享教練當時的激勵以後，網友也紛紛直呼，「您的鼓勵真的是溫馨又務實」、「郭董的智慧令人佩服」、「這麼沮喪的事被你形容得好有趣」、「郭式幽默」、「我曾單場丟4顆觸身球，我也不想糾結，所以下一場我丟了3顆觸身球」、「少了2個保送，就是進步」、「謝謝你的正向能量」、「中華隊加油」。

中華隊首戰對上巴拿馬，8任投手總計投出9次四死球保送。總教練林岳平認為，兩隊安打數接近，此戰最大敗處在於投手群保送偏多，「9保送堆壘，形成大量失分，開賽有很大的危機，失分後的投球、控球沒有回穩，是最大失敗因素。」至於打線陣容方面，後續不會有太大調整。

 ►深層洗淨！4000g「妙管家抗菌洗衣精」4瓶↘$399

ET快訊
二膽島「26歲士兵寢室消失！」　全島搜索找無人
身分證拿出來！　「生乳捲買1送1」爽吃整個月
大王3支0、滿壘留殘壘！　日媒失望問「柏融怎麼了？」
快訊／金門上兵失聯！　陸軍至今找不到人
洲際慘案不是史上最慘！　15年前這場「阿伯活活氣死」
酒駕男神隱！　死者弟轟：沒良心要如何原諒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

啦啦隊應援「國外很少見」　21位女孩合體！網喊香：喜歡的都在這

LIVE／輕症免隔離20日上路　王必勝最新說明

拜完月老「當晚中樂透」　單身哥見這金額崩潰：被退費了

球迷看完WBC驚「當年王建民超猛」投滿6局0失分：還壓制日本隊

空品拉警報！桃園至雲林14測站亮紅燈　環保署：估周末改善

嘉義中埔達天宮神尊相約長鬍鬚　10年長12公分！信眾見證神蹟

苗栗首檢出鼬獾「狂犬病」陽性病例　防檢局籲：二不一要原則

保送太多吞敗？郭泓志曝當年「大聯盟超慘1場」　教練2句話點醒

餐飲業瘋搶　鴨蛋產地價恐再漲2元「創歷史新高」

看不見的光害！　台東偏鄉義診...眼醫醫示警：陽光+藍光最傷眼

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

三重疏洪道酒駕車禍！騎士遭「二度撞殺」　耳孔流腦液不治

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

啦啦隊應援「國外很少見」　21位女孩合體！網喊香：喜歡的都在這

LIVE／輕症免隔離20日上路　王必勝最新說明

拜完月老「當晚中樂透」　單身哥見這金額崩潰：被退費了

球迷看完WBC驚「當年王建民超猛」投滿6局0失分：還壓制日本隊

空品拉警報！桃園至雲林14測站亮紅燈　環保署：估周末改善

嘉義中埔達天宮神尊相約長鬍鬚　10年長12公分！信眾見證神蹟

苗栗首檢出鼬獾「狂犬病」陽性病例　防檢局籲：二不一要原則

保送太多吞敗？郭泓志曝當年「大聯盟超慘1場」　教練2句話點醒

餐飲業瘋搶　鴨蛋產地價恐再漲2元「創歷史新高」

看不見的光害！　台東偏鄉義診...眼醫醫示警：陽光+藍光最傷眼

徐若瑄無預警大爆哭　一打開粉絲禮物：我就爆炸了！

剛入住驚覺蟑螂亂竄「床上也有」！　他隔天見鄰居門口這幕崩潰

早點名未到！金門二膽島「26歲士兵寢室消失」　全島搜索找無人

美軍：台海若開戰　首要擊沉中國船艦防封鎖

約旦公主婚前派對美翻　精緻腰帶出自「阿拉伯黛安娜」30年前白紗

啦啦隊應援「國外很少見」　21位女孩合體！網喊香：喜歡的都在這

LIVE／輕症免隔離20日上路　王必勝最新說明

全台第一！雲發互動結合Open AI　推出企業級ChatGPT AI行銷客服平台

有辣炒豬肉飯糰、辣醬烤肉拌飯！「金家ㄟ最新聯名鮮食」超商才有

股票變壁紙！近百股民又被誆「加價換靈骨塔」　詐團海撈3700萬

林襄最新應援影片曝！　大幅晃動60秒：好洗腦

生活熱門新聞

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

中華隊「經典賽已7連敗」！球迷點出2字：是致命傷

黑道辦春酒　他憶一清罵政府擺爛

倒春寒！　轉雨探8℃時間曝

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

12星座「3月超級幸運日」出爐！別錯過這幾天

輕症「免隔離通報」　最快今公布

虎航飛日機票1599元起！今10時開賣

「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識

文大開課「成為百萬YTber」　網紅起底講師狂酸

更多熱門

相關新聞

落後仍全力應援　美記者直呼神奇

落後仍全力應援　美記者直呼神奇

中華隊在昨（8日）經典賽A組首戰交手巴拿馬，其中啦啦隊女孩林襄美貌再度登上日媒版面。另外，場邊的「台式應援」加油風也引起美國棒球記者們的注意。

中國首戰19歲王翔先發對大谷翔平

中國首戰19歲王翔先發對大谷翔平

MLB官網狂讚巴拿馬接殺神技！

MLB官網狂讚巴拿馬接殺神技！

一看中華隊名單就搖頭！他嘆「台灣棒球真的爛」

一看中華隊名單就搖頭！他嘆「台灣棒球真的爛」

韓國教頭不願曝光對日本先發

韓國教頭不願曝光對日本先發

關鍵字：

郭泓志郭董懂不懂2023經典賽2023中華台北巴拿馬

讀者迴響

熱門新聞

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

中華隊慘敗　球評曝投打調度有問題

快訊／6000元發放對象擴大！　財政部：年底前出生都可領

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

即／疑不堪照顧病兒37年　母「鐵鎚爆頭割喉」同赴黃泉

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面