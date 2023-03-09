保送太多吞敗？郭泓志曝當年「大聯盟超慘1場」　教練2句話點醒

▲郭泓志分享自身經歷。（圖／翻攝自Facebook／郭董 懂不懂）

記者曾筠淇／綜合報導

2023第5屆世界棒球經典賽昨（8）日開打，中華隊首戰吞敗，以5比12敗給巴拿馬，總教練林岳平對此表示，最大敗處在投手保送偏多，總計9次四死球，才會大量失分。這場比賽也讓郭泓志有感而發，他曾在一局投了6個保送，後來聽了教練的2句話，才讓他下一場的表現更好。

郭泓志在臉書粉專「郭董 懂不懂」上發文回憶道，他在剛上大聯盟的前幾年，有一場一局投了6個保送，下場後，教練就告訴他「不要去糾結你剛剛做了什麼，而是接下來你可以做些什麼改變。」

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郭泓志接續著說，在下一場，他就只投了4個保送，「成長就是在經驗中成長，只要你夠努力，相信一切都會好轉的。」

郭泓志分享教練當時的激勵以後，網友也紛紛直呼，「您的鼓勵真的是溫馨又務實」、「郭董的智慧令人佩服」、「這麼沮喪的事被你形容得好有趣」、「郭式幽默」、「我曾單場丟4顆觸身球，我也不想糾結，所以下一場我丟了3顆觸身球」、「少了2個保送，就是進步」、「謝謝你的正向能量」、「中華隊加油」。

中華隊首戰對上巴拿馬，8任投手總計投出9次四死球保送。總教練林岳平認為，兩隊安打數接近，此戰最大敗處在於投手群保送偏多，「9保送堆壘，形成大量失分，開賽有很大的危機，失分後的投球、控球沒有回穩，是最大失敗因素。」至於打線陣容方面，後續不會有太大調整。