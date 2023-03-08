看經典賽必備！美廉社、全聯唰嘴零食優惠　人氣餅乾「第2盒5元」

▲美廉社推出零食、啤酒優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

WBC經典賽將於今（8）日開打，許多業者陸續推出優惠來支援球迷！而美廉社化身「巷口酒窖」，限時推出「啤酒卡」購買指定酒款都享9折優惠；另有日本人氣餅乾BOURBON推出2盒95元，等於「第2盒只要5元」；自有品牌Simple Life 唰嘴零食也推出「任選2包79元」，像是鱈魚香絲、蜜沙茶魚片，適合追劇或追球賽享用。

▲美廉社近來推出限時「啤酒卡」優惠，購買指定酒品9折。（圖／業者提供）

美廉社近來推出限時「啤酒卡」優惠，每張原價150元，會員價99元，凡持該卡購買指定啤酒品項，即可享促銷價再9折，銷售時間自即日起至4/4止。酒款包含達人強推新品立陶宛坦格啤酒500ml系列，2罐99元，再打9折只要89元；波蘭海納棕熊啤酒500ml系列3罐125元，9折後只要113元，平均每罐不到40元，活動自即日起至5/16止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

美廉社也進口日本人氣餅乾品牌BOURBON，包含香草法蘭酥、濃厚奶香的丹麥奶酥、口感層次豐富的風味餅乾，每盒原價90元，如今「任選2盒95元」，等於「第2盒只要5元」，指定商品滿100元再贈會員點數1500點。

此外還有網路超人氣熱銷第一日本東鳩焦糖玉米脆果，每包原價59元，優惠價42元；樂天小熊餅乾大份量包裝新登場，每包原價156元，優惠價115元。活動自3/9起至4/4止。

▲美廉社Simple Life也推出唰嘴零食新品「任選2包79元」。

而美廉社自有品牌Simple Life也推出唰嘴零食新品，像是厚切鱈魚香絲(柴魚風味)、蜜沙茶魚片(原價52元/包)、鱈魚蜜汁方角，每包原價52元，「任選2包79元」，再加贈會員點數900點。熱銷單品Simple Life厚切香酥醬燒海苔片、VV厚切椒麻烤海苔片「任選2包105元」加贈會員點數1500點。

▲美廉社門市也推出「點玩大富翁」刮刮卡，有機會抽中Dyson家電。

同時門市也推出「點玩大富翁」刮刮卡，邀請會員們一起玩遊戲賺折扣金、Go美廉線上購物優惠序號，還有機會抽中Dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機（價值新台幣24,900元）、吸塵器、吹風機等多項家電，還有折扣金可以拿，最少10元，最多100元，人人有獎，獎項總價值超過30萬元。取得刮刮卡方式，凡美廉社會員至門市以3000點會員點數，即可兌換一張點玩大富翁刮刮卡，以此類推，全台限量5萬張，換完為止，活動自3/9起至4/4止。

▲全聯支援球迷為中華隊加油，祭出飲料零食優惠。（圖／業者提供）

除此之外，全聯為了支援球迷幫中華隊加油打氣，自即日起到3/16也推出飲料/啤酒/零食等85折起優惠，包含「金車噶瑪蘭Buckskin柏克金三月啤酒330ML六入組」特價188元；「虎牌冰釀啤酒330ML六入組」4組特價599元、「ASAHI SUPER DRY啤酒500ML四入組」特價197元。

同時持福利卡會員買Lay’s樂事、多力多滋、奇多、話匣子，全系列單筆每滿249元再贈250福利點；買OREO、可口、RITZ、瑞士三角巧克力、比利時克特多金象全系列，單筆滿149元贈200福利點、滿199元贈300福利點；而買盛香珍、華元、湖池屋全系列單筆每滿150元贈40福利點。

即日起至3/20還特別舉行「全民瘋棒球 萬國齊聚挺中華」，福利卡友至全聯實體門市消費發票金額單筆滿200元，登錄預測2023棒球經典賽冠軍隊伍，就有機會抽到萬國通路好禮，包含萬國通路20吋旅行箱 (市價5,280元，共4名)、萬國通路13吋手提箱(市價4,580元，共12名) 、萬國通路1,000元商品券(市價1,000元，共16名)。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。