小氣男分手傳AA清單　紅豆湯、壽司1盤也列入！妹子忍2年被封聖母

▲女子不滿男友分手後提出「AA清單」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

情侶相處時總免不了飯後「分帳」，許多人都會選擇公平的AA制，但如果算得太仔細，也會有人因此感覺不好。一名女子不滿指出，她男友分手後列出「AA清單」，項目包括男友送的紅豆湯、手搖飲，還理直氣壯說，「沒結婚AA很合理吧」。

該名女子6日在Dcard發文表示，男友初次約會時主動請她吃飯，追求時也會送暖暖包、紅豆湯，或是訂手搖飲料送到她打工的地方，「雖然不是多貴重，但就是因為這份心意還有行為讓我產生好感」。

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原PO提到，她和男友交往後約定好AA制，但男友是連一碗湯5顆貢丸，都要平分成2顆半，「對我來說這已經有點超過，感覺上滿差的」，讓她覺得男友追求時的大方都是裝出來的。

▲女子發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，男友後來買了車，頻頻抱怨貸款和保養很貴，說「會買還不是為了帶你去更遠的地方玩」，讓她納悶明明過去都是男友拒絕搭乘大眾運輸工具，而且男友開車載她，她都會請飲料或一頓飯來表達感謝，結果有次出去玩，男友回家後傳訊息說，「油少一格（6公升），175.2/2=87.6，過路費就不跟你收了」。

2人分手後，原PO收到男友傳來的「AA清單」，內容竟然包括過去男友送的暖暖包、紅豆湯、巧克力、冷飲，讓原PO傻眼，「那不是你送我的嗎？我還要付錢？」男友則說，「我把你當做結婚對象啊，既然我們沒有走到結婚，東西你也吃了用了，錢AA很合理吧」，仔細看清單中的內容，男友還寫到「壽司金盤80（有一盤我點的被你吃掉）」。

▲原PO男友傳的AA清單。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，讓不少網友大開眼界，紛紛留言表示，「這樣還能撐兩年敢問您是何方聖母」、「你根本聖母轉世吧」、「連告白的花也要AA，臉皮比爽身粉還厚」、「這到底是什麼…他也A過頭了吧」、「板橋火車站停車費$10元？我到底看了什麼」、「還真有這種AA狂魔啊」。