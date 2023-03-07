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一秒留下好印象！Ｏ型「社交高手卻沒人愛」　血型行銷法則曝　

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲想要讓別人有好印象，要先了解自己的特質。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者謝欣辰／綜合報導

無論是職場或情場，大家都希望能塑造好形象，但要如何在短時間內，讓別人對你有好感呢？《科技紫微網》就分享了血型行銷法則，讓A型、B型、AB型以及O型，都能了解自我特質，並且找到「行銷自己」的方式，留下美好的第一印象。

A型特質：穩重，溫厚，優柔寡斷，交際苦手
A型的人大多注重秩序，因此把握了第一個優勢點「準時」，而「不會遲到」聽起來好像不是什麼大優點，但其實是留下第一好印象的方式，一個守時的對象，會讓對方感受到你很重視這次的活動。

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給A型的「行銷」建議：
A型的人大可不必因為開場的生疏而緊張，交流過程中，不如從工作著手，說一點自己擅長的事情，邏輯清晰的談吐和親切的交談方式，會給你大加印象分哦。

B型特質：率性，自由奔放，粗神經，人情味
B型的人性格開朗、不拘小節，和人交談很會帶動話題，是聚會上的氣氛活躍者，因此有B型加入聯誼，絕不用擔心冷場！很快就能聊起來，變得熟絡許多。

但由於B型的人過於隨性，會不會遲到就是個大問題，聊起來心直口快，很快就能拉近距離，卻太像哥兒們，不一定有機會發展到感情階段。

給B型的「行銷」建議：
B型的人參加聯誼時，要注意拿捏「做自己」的分寸，維護個人形象還是非常重要的，把自己的小缺點藏起來，更有機會順利湊成對。

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲AB型會展現好的一面，讓聯誼對象留下好印象。（圖／達志／示意圖）

AB型特質：冷靜、精神性、距離感、諷刺家
AB型的人性格中集合了A型沉著和B型的自由。能夠沉著應對聯誼的場合，不會像A型那樣不善言談；也懂得要給對方展現自己的好的一面，不會像B型一樣不拘小節；整體而言，AB型的人能夠給聯誼對象留下非常好的印象。

給AB型的「行銷」建議：
AB型的人需要降低一些期望值，一次的短暫見面並不能說明對方就不合適，不要太快就拒人於千里之外，熱情一點更容易聯誼成功。

O型特質：好勝心、社交能手、愛炫耀、領導者
O型的人上進心很強，習慣展現自己，做群體中的領導者。如果是同事聚會一類的多人場合，這種特質很容易讓自己成為焦點。

但聯誼的時候要注意，因為O型一旦聊得太開心，就會忘了要顧慮聯誼對象的感受，大談自己的豐功偉業，幾乎把現場變成自己的個人展示會。因此，O型的人雖然是公認的交際高手，卻常在聯誼後嘗到毫無進展的苦果。

給O型的「行銷」建議：
O型的人需要明白聯誼對象是一位新朋友，甚至可能是未來談戀愛的對象，而不是你要打敗的對象，無止境的自我宣傳會讓人覺得傲慢，用開朗包容的一面去和對方攀談，會更有機會打動別人的心。

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