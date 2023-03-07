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大陸 大陸焦點 特派現場

收集「童子尿」煮雞蛋！她讚像臭豆腐　醫一看驚：含毒素

大陸一名女子近日用童子尿煮雞蛋，引起廣泛關注。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲大陸一名女子近日用童子尿煮雞蛋，引起廣泛關注。（圖／翻攝自白鹿視頻）

圖文／CTWANT

「童子尿」是指10歲以下兒童的尿液，中醫稱童便，在中藥中通常作為藥材或藥引使用，其味咸，性寒，能滋陰降火、涼血散瘀，並有治療陰虛火升引起的咳嗽、吐血、鼻出血及產後血暈之功效，為血證要藥。不過，大陸一名女子近日用童子尿煮雞蛋，並稱「聞起來是臭的，但是吃起來很香」，讓大批網友難以接受。

白鹿視頻報導，浙江省金華市一名女子近日在幼兒園收取童子尿，並將其用來煮雞蛋，引起廣泛關注。當事人盧女士透露，這是浙江東陽的非物質文化遺產，會在春季取10歲以下男童的尿，並加入雞蛋熬煮24小時後食用，因為男童的尿液中含有一種名為「人中白」的成分，據說吃了以後夏天不會中暑。

盧女士表示，這些尿液都是自己親自去幼兒園接的，「煮出來的雞蛋就跟臭豆腐一樣，聞起來是臭的，但是吃起來很香，是鹹鹹的味道。」據文旅中國消息，用童子尿煮的雞蛋叫作童子蛋，歷史悠久，已入選東陽市非物質文化遺產，其主要利用小便的沉澱物結晶「人中白」的功效，可以滋陰降火、止血治淤。

大陸一名女子近日用童子尿煮雞蛋，引起廣泛關注。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲女子表示煮出來的蛋吃起來鹹鹹香香的。（圖／翻攝自白鹿視頻）

每年到了開春的時節，東陽大街小巷隨處都能看到正在售賣的童子蛋，空氣中常飄著一股奇怪的味道。當地人說，這是童子蛋的味道，也是春天的味道。在東陽人眼裡，春季吃童子蛋是老祖宗留下的傳統習俗；賣童子蛋的攤販稱，吃了童子蛋，春天不會犯睏，夏天不會中暑。

據吃過童子蛋的人透露，其味道是鹹的，不過這其實和雞蛋沒有關係，而是和尿液有關，由於尿液中含有很多無機鹽，所以會有鹹味。對此，不少網友表示無法接受，「東陽特產，從來不敢嘗試，但當地人很喜歡」、「我真的接受不了！」、「這種食物、風俗或是啥的，還是不要傳承了吧」、「男童的尿跟女童的有啥不一樣？」、「我還以為能治絕症呢，結果只是防中暑？」

武漢大學中南醫院消化內科主任醫師施先豔指出，無論是童子尿或成人尿液，都只是人體排泄物，成分主要是人體代謝產物，包括毒素和藥物的代謝物，未經處理不能食用，且長期食用可能對人體有害，用童子尿煮成的雞蛋自然也是不能食用的。施先豔認為，雞蛋確實具有營養價值，但童子尿除了水分和人體代謝產物，沒有任何有價值的營養成分，更沒有醫療效果。

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