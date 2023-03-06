蛋價還沒到頂！餐飲業嘆：每月雞蛋成本+7000「得多炒200盤炒飯」

▲國內蛋價飆歷史新高，蛋商透露還會再漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價在3周內2度調漲，從今（6日）再調漲3元，價格飆上歷史新高，蛋荒越演越烈，重創餐飲業。新北市一家小吃店業者說，短短一個月內，雞蛋價格每箱從960元漲到1300元，跟兩年前相比，一箱雞蛋貴超過2倍，每月雞蛋成本就增加7000元，要多炒200盤炒飯才補得回來。更有蛋商透露，目前蛋價還沒到頂，恐怕還有10元的漲價空間。

新北市蛋商謝易真說，根據農委會近兩年公布的禽流感撲殺隻數約100萬隻，但這只是冰山一角，產地實際死亡慘重，粗估也有上千萬隻，為避免影響其他鄰近禽場，且撲殺後要等半年才能復養，幾乎都隱匿不報，導致產地蛋源大缺，農委會把產地價壓在40幾元，蛋農虧都虧死了，依目前市場供需情況，產地價每斤至少要50元以上、批發價要60元以上才合理。

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中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨也說，政府刻意抑制產地和批發價，就是導致黑市猖獗的主因，蛋商得靠喊價才買得到蛋，每箱喊到1500元（盤價1100元）才買得到，所以零賣的散裝雞蛋，從60多元到100元都有，蛋商已經快沒蛋可賣了，還要被消費者罵哄抬蛋價，根本苦不堪言。他強調，蛋價必須反映供需情況，再漲10元才合理。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁坦言，目前蛋價還有調漲空間，但顧及消費者觀感與對民生物資衝擊，短時間內應該不會再漲，但高蛋價會維持好一段時間，尤其此次禽流感對禽場大傷，預估要真正恢復產能，至少要夏天過後，不太可能如政院和農委會所說，三月就會慢慢恢復。

陳進丁還說，農委會日前公布每日雞蛋生產量約11.2萬箱，但實際上可能連11萬箱都不到，每天誤差就2000箱，加上每箱也不到200顆，國內每天雞蛋缺口至少200萬顆，對照農委會聲稱3月要從國外進口500萬顆應急，恐怕是遠水救不了近火。