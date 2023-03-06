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賣黃牛票要開罰！高額轉售將「罰鍰數10倍」　大量掃票也會罰

▲▼五月天高雄演唱會最終場。（圖／相信音樂提供）

▲演唱會經濟復甦，為杜絕黃牛猖獗，文化部將修法將對黃牛情形開法。（示意圖／相信音樂提供）

記者林育綾／台北報導

為抑制黃牛票猖獗情形，文化部啟動修法作業，對加價轉售及大量掃票行為予以處罰，其中像是轉售獲取高額不法利益，將面臨「數十倍罰鍰」甚至是刑罰。文化部期盼儘速送立法院審議，以維護大眾權益。

針對民眾於公共政策平台提出為抑制黃牛，建議實施藝文票券實名制提案，文化部長史哲今（6）日於立法院受訪表示，為有效抑制黃牛，行政院已召開4次跨部會協商會議，文化部將朝修訂《文化創意產業發展法》方向，併以行政罰及刑罰方式，對加價轉售及大量掃票行為予以處罰。 

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史哲表示，因疫情趨緩停頓3年的演唱會經濟近期大爆發，也引發黃牛票販售猖獗情況，行政院及文化部近3個月密切與各部會、售票平台業者（技術方），以及主辦單位（經紀公司、公關公司）等召開多次會議並研擬多項方案。
 
其中，經參考澳洲、日本立法實例後，文化部研議修訂文創法，明確定義票券轉售的合理成本，一旦轉售獲取高額不法利益，將面臨數十倍罰鍰，甚至刑罰，務求有效制止黃牛猖獗情況。
 
史哲表示，在完成修法管制黃牛行為前，文化部將持續與售票業者、活動主辦單位溝通，以建立業界共識，研議實務上有效遏止黃牛票機制，如參考日本及其他國家建立開放交換平台等。同時，史哲也呼籲歌迷朋友，避免購買來路不明的票券，且加價轉賣票券是違法行為，千萬不要以身試法。

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